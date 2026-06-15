Basura y trapos siguen siendo causa recurrente de taponamientos en el drenaje

Tan solo en la última semana, INTERAPAS atendió 27 reportes estuvieron relacionados con obstrucciones provocadas por residuos dentro de la red sanitaria.

SLP.– INTERAPAS mantiene de manera permanente trabajos de limpieza y desazolve en la red sanitaria, sin embargo, gran parte de los problemas que se presentan en el drenaje continúan estando relacionados con la acumulación de basura, trapos, escombro y otros residuos que terminan dentro de las tuberías. Por ello, el organismo recordó que el cuidado del drenaje es una responsabilidad compartida y depende de las acciones de toda la comunidad.

Tan solo en la última semana, personal operativo atendió 68 reportes relacionados con la red sanitaria, de los cuales 27 estuvieron asociados a obstrucciones provocadas por este tipo de materiales, situaciones que con frecuencia derivan en fugas y escurrimientos de aguas residuales. Como parte de estas labores, se realizaron trabajos de limpieza y desazolve en más de 7 mil metros de tubería.

Entre los puntos atendidos se encuentra la Calzada de Guadalupe, en la colonia Tepeyac, donde se retiró una importante cantidad de grava y escombro lo que causó lodo y se acumuló dentro de la red. De igual forma, en la calle Diana Laura en la colonia La Hacienda, se controló una fuga de aguas residuales ocasionada por la presencia de basura y trapos que bloqueaban el flujo del drenaje.

Además, se realizaron trabajos en la calle Montes Blancos en Lomas Segunda Sección. En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez también se atendieron reportes en colonias como Quintas de la Hacienda, Hogares Obreros, San Felipe, Privadas de la Hacienda, San Francisco y la zona Centro.

INTERAPAS continuará con las acciones preventivas y la atención a reportes durante la temporada de lluvias. Los usuarios pueden reportar fugas de agua potable al programa FUGACERO al teléfono 444 301 8874 y las redes sociales oficiales del organismo.