¡DOMINGO DE RETAS Y PARTIDO EN PANTALLA GIGANTE! 

La Plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez sigue envuelta en una celebración futbolera histórica, reuniendo a cientos de familias que acuden a disfrutar de los partidos del Mundial en la pantalla gigante, instalada al centro del Jardín, al mismo tiempo en que disfrutan de otras amenidades que fortalecen la gran fiesta deportiva.

Este domingo, el stand parrillero ardió con pasión y entregó deliciosos platillos de carne asada que acompañaron la emoción en la cancha, en los encuentros entre Holanda contra Japón y Costa de Marfil contra Ecuador.

Niños, niñas, jóvenes y adultos también convivieron futbolísticamente en la cancha sintética y en el torneo FC26, creando un ambiente completamente de fiesta futbolera y alegría.

La celebración continuará toda esta semana, de la siguiente manera:

⚽ Lunes 15 de junio. Irán vs Nueva Zelanda. 19:00 horas.

⚽ Martes 16 de junio. Argentina vs Argelia. 19:00 horas.

⚽ Miércoles 17 de junio. Ghana vs Panamá. 19:00 horas.

⚽🇲🇽 Jueves 18 de junio. México vs Corea. 19:00 horas.