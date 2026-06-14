AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD INICIA JORNADA DE PRUEBAS GRATUITAS PARA DETECCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

– Del 15 al 22 de junio, el Servicio Médico coordinará con los Servicios de Salud Estatal, pruebas de Papanicolaou y exploraciones mamarias en 7 puntos de atención.

Para acercar a las mujeres más oportunidades para el cuidado de su salud y fortalecer la prevención de enfermedades, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez iniciará la campaña «Sí tú estás bien, todo es mejor», que consiste en la realización de exámenes médicos Papanicolaou y exploraciones de mama, con el fin de detectar oportunamente células precancerosas en el organismo, y contribuir a la preservación del bienestar físico, acciones impulsadas por el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

Mediante la coordinación entre el Servicio Médico Municipal y los Servicios de Salud en el Estado, se acercarán estos servicios de salud a siete puntos distintos del municipio, distribuidos de manera estratégica para garantizar el acceso a mujeres de todas las edades. Cinco de estos puntos de atención corresponderán a Consultorios Médicos Gratuitos, a partir de este lunes 15 y hasta el miércoles 24 de junio, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde.

De acuerdo a la dependencia municipal, se contará con personal especializado para proporcionar las pruebas de Papanicolaou y orientar en las exploraciones clínicas de mama, para posteriormente enviarlas las muestras a análisis e informar a la paciente de los resultados. En caso de detectar alguna anomalía, comenzará el procedimiento de seguimiento médico mediante constante comunicación con la usuaria, hasta culminar el proceso correspondiente.

A partir de este lunes, el programa estará activo de la siguiente manera: lunes 15 de junio, en el Consultorio Gratuito de la localidad Enrique Estrada; miércoles 17, en el Consultorio de La Virgen; jueves 18, en el Consultorio de Cactus; viernes 19, en el Consultorio de San Felipe. La semana siguiente, el lunes 22 se llevarán los servicios a la colonia Rancho Pavón, en la avenida Del Valle a un costado del Ecomercado; martes 23, en la Plaza principal frente a la Presidencia; miércoles 24, en el Consultorio de la colonia Ciudad Real.

El Ayuntamiento de Soledad invita, especialmente a las mujeres, a tomar conciencia sobre la prevención y atención oportuna del cáncer, y acudir a estos centros de apoyo médico gratuitos que instalará el Gobierno Municipal y el Gobierno Estatal, con el objetivo de actuar a tiempo ante cualquier riesgo relacionado a esta enfermedad, una de las causas de mortandad más significativas en el mundo. Así, el Ayuntamiento reafirma el compromiso de velar por el bienestar de todas y todos y garantizar el acceso a programas preventivos y promotores de la salud.