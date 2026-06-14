Feria Municipal de Elote Mundialista se suma al Fan Fest “San Luis Capital, Corazón del Futbol”

Más de 50 expositores de la tradicional Feria municipal se instalaron en el Centro Histórico para acompañar la transmisión de los partidos de la justa futbolística.

La actividad económica y gastronómica complementa el evento masivo organizado por el Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos.

En el marco de las actividades de «San Luis Capital, Corazón del Futbol», la Feria Municipal del Elote Mundialista se integró al Fan Fest instalado en el Centro Histórico de la ciudad, con el objetivo de diversificar la oferta gastronómica y apoyar al comercio local durante la celebración del torneo internacional.

Por instrucciones del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, el Gobierno de la Capital coordinó la participación de más de 50 expositores adheridos a esta tradicional feria municipal, quienes se sumaron formalmente a la logística del evento masivo para comercializar sus productos ante los asistentes que acuden a presenciar los encuentros deportivos.

La presencia de los comerciantes en el primer cuadro de la ciudad forma parte de las estrategias transversales de la administración municipal para incentivar la economía local, aprovechando la concentración de ciudadanos en el Fan Fest para generar un espacio de convivencia familiar y consumo de productos tradicionales.

El Gobierno Municipal, a través de las áreas operativas competentes, mantiene la supervisión del espacio para garantizar que la instalación de los comercios se realice de manera ordenada, respetando el libre tránsito peatonal y la imagen urbana del Centro Histórico durante los días de transmisión de los partidos de fútbol.

Con este esquema de trabajo, el Ayuntamiento de San Luis Potosí vincula las actividades recreativas y deportivas de gran magnitud con el impulso a los productores y comerciantes capitalinos, consolidando el centro de la ciudad como un punto de encuentro social y reactivación económica.