Equipos CDA de Robótica de San Luis Capital conquistan 1º y 2º lugar en la Olimpiada Mundial, con respaldo del Ayuntamiento

El equipo «CDA Quantum» (Categoría Primaria) se alzó con el primer lugar estatal, mientras que «CDA Pixelado» (Categoría Secundaria) obtuvo la segunda posición.

La delegación del CDA Valle de San José compitió con éxito en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey.

Los proyectos presentados por la niñez potosina proponen soluciones tecnológicas para el cuidado del patrimonio y la cultura local.

En un hecho histórico que posiciona a la vanguardia el talento tecnológico de las colonias potosinas, el Gobierno Municipal de San Luis Capital, que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos celebra el triunfo de los Centros de Desarrollo y Aprendizaje (CDA), quienes obtuvieron el primer y segundo lugar en la etapa estatal del World Robot Olympiad (WRO), celebrada en el Tecnológico de Monterrey.

La Directora de los Centros de Desarrollo y Aprendizaje, Pilar Zárate Delgadillo, acudió al encuentro en representación del Alcalde Enrique Galindo Ceballos para dar la bienvenida a los participantes y felicitar formalmente a las delegaciones ganadoras de la institución, las cuales demostraron un nivel de excelencia frente a diversas escuelas de la entidad.

El desglose de los resultados de la delegación municipal del CDA Valle de San José quedó de la siguiente manera:

1° Lugar (Categoría Primaria): Equipo CDA Quantum, quienes se coronaron campeones estatales.

2° Lugar (Categoría Secundaria): Equipo CDA Pixelado, logrando el subcampeonato en su división.

Destacada Participación: Equipo CDA Ranger, que se consolidó entre los mejores perfiles competitivos del torneo.

Durante la competencia, las y los niños de los CDA presentaron proyectos de alto impacto urbano y social, destacando los prototipos «Robot guardián del patrimonio», diseñado para la protección y vigilancia de la riqueza histórica de la ciudad, y «Music robot sonidos de mi tierra», una innovadora propuesta que fusiona la ingeniería robótica con la identidad musical y cultural de San Luis Potosí.

Al respecto, la Directora Pilar Zárate Delgadillo enfatizó el compromiso de la administración municipal con la democratización de la ciencia:

«Estamos sumamente orgullosos de este logro que demuestra que el talento no tiene fronteras cuando se brindan las herramientas adecuadas. Por indicaciones precisas de nuestro Alcalde Enrique Galindo Ceballos, trabajamos diariamente para que todas las niñas y los niños de San Luis Capital, sin distinción, tengan acceso a este tipo de encuentros tecnológicos, absorbiendo conocimientos que transformarán su futuro y el de nuestra ciudad».

Con estos galardones, el Ayuntamiento de San Luis Capital reafirma el éxito de sus programas de desarrollo social y educativo, consolidando a los Centros de Desarrollo y Aprendizaje como semilleros de innovación, robótica y creatividad que hoy dan frutos a nivel estatal.