Se une Dirección Municipal de Atención a las Juventudes a eventos por la fiebre mundialista

Promueve en distintos puntos de San Luis Capital el torneo de “Golpara en tu Colonia”.

Ya disfrutaron de ésta y otras actividades habitantes de “El Rosedal” y de la “Industrial Aviación”.

La Dirección de Atención a las Juventudes del Gobierno Municipal de San Luis Capital se suma a las actividades ya arrancadas por la justa internacional de futbol, y gracias a la participación e interés de las potosinas y potosinos se lleva a distintos rincones de la ciudad la jornada de “Golpara en tu Colonia”.

El titular de la citada dependencia municipal, José Ramón López Serna, dio a conocer que ya se estuvo en el fraccionamiento “El Rosedal”, donde además se intercambiaron estampitas alusivas al Mundial, se jugó futbolito de mesa, entre otras actividades recreativas y deportivas.

No sólo niñas y niños, sino jóvenes y personas adultas se divirtieron y reforzaron el sentido de comunidad, “gracias al impulso del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, para que en todo el Municipio se goce de la fiebre mundialista”.

Y en la colonia “Industrial Aviación”, en la explanada de la concha acústica, también se disfrutó del futbolito de mesa, por supuesto de retas con “GOL-PARA”, pero también se llevó el Torneo de videojuegos Mundialito Gamer FC 26.

Para participar en varias actividades, se pueden inscribir por equipo, por ello, la importancia de seguir la página de la Dirección Municipal de Atención a las Juventudes, ahí encontrarán todas las bases y detalles: https://www.facebook.com/AtencionJuvSLP