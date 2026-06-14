Gobierno de la Capital y Grupo México suman esfuerzos para rehabilitar espacios públicos en Morales

Durante el Domingo de Pilas 226, el Alcalde Enrique Galindo anunció nuevas acciones de pavimentación, alumbrado, reforestación y rescate de áreas comunitarias para fortalecer la convivencia y mejorar la calidad de vida en la zona.

En Morales, durante la edición 226 del programa Domingo de Pilas, el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos encabezó una jornada de intervención integral en espacios públicos, con acciones de rehabilitación, limpieza, reforestación y mejora de áreas deportivas. Ante vecinas y vecinos del sector, el Alcalde reafirmó que el Gobierno de la Capital mantiene un trabajo permanente en las colonias para recuperar espacios comunitarios y responder directamente a las necesidades de la población.

Galindo Ceballos destacó que estas acciones forman parte de una política municipal enfocada en mejorar el entorno urbano, fortalecer la convivencia vecinal y generar espacios más seguros, funcionales y dignos para las familias. En ese marco, anunció la pavimentación de la calle Oro y señaló que continúan las gestiones para mejorar la conectividad y movilidad de Morales, además de instruir la atención de solicitudes ciudadanas para reforzar el alumbrado en las canchas e instalar juegos infantiles.

El Presidente Municipal resaltó la participación de Grupo México en esta jornada, al reconocer a la empresa como una aliada importante para multiplicar los beneficios en la comunidad. Señaló que la coordinación entre Gobierno de la Capital, iniciativa privada y ciudadanía permite que las intervenciones tengan mayor alcance, por lo que también se sumó a la propuesta de crear murales que fortalezcan la identidad del sector y contribuyan al rescate visual de los espacios públicos.

Como parte de esta jornada, el Presidente Municipal recibió el cuarto trofeo consecutivo de la Escoba de Platino, un reconocimiento a la recolección de residuos, rescate de espacios públicos y compromiso con el medio ambiente del Gobieno de la Capital.

A nombre de Grupo México, Carla Alejandra Aldape, afirmó que cuando se suman esfuerzos se logra un mayor impacto en la comunidad, y refrendó el compromiso de la empresa con el medio ambiente y con las acciones que mejoran la ciudad. Destacó que cada árbol plantado representa una aportación directa al bienestar urbano y llamó a las vecinas y vecinos a cuidar los espacios rehabilitados. Por su parte, Janet Navarro, representante de habitantes de Morales, reconoció las intervenciones realizadas por el Gobierno de San Luis Capital en las canchas y solicitó que continúen las obras para este sector.

Finalmente, el Director de Servicios Municipales, Christian Azuara Azuara, informó que se realizaron trabajos de reforestación en la gran área verde de Morales, como parte de las acciones que consolidan a San Luis Capital como Ciudad Árbol, con más de 200 mil árboles plantados en distintos puntos de la ciudad. Añadió que la rehabilitación de canchas forma parte del rescate de áreas deportivas impulsado por el Gobierno Municipal, y adelantó que las intervenciones continuarán con más alumbrado, recuperación de espacios comunitarios y mejoras que fortalezcan la vida pública en las colonias.