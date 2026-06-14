CULTURA POTOSINA BRILLA EN DESFILE NACIONAL

* La Agrupación Folklórica Hunac-Ceel representó con orgullo a San Luis Potosí en un desfile que reunió a las 32 entidades del país en la Ciudad de México.

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer la promoción de las expresiones artísticas y culturales de San Luis Potosí, la Secretaría de Cultura (Secult) participó en el desfile nacional “La pelota vuelve a casa”, realizado en la Ciudad de México, donde las 32 entidades federativas mostraron la riqueza de sus tradiciones e identidad.

La representación potosina estuvo a cargo de la Agrupación Folklórica Hunac-Ceel, que compartió con miles de asistentes una muestra del talento artístico y cultural de la entidad durante el recorrido efectuado de la Fuente de la Diana Cazadora al Monumento a la Revolución, reflejando el trabajo sin límites que acerca las tradiciones potosinas a escenarios de relevancia nacional.

El titular de la dependencia, Juan Carlos Torres Cedillo, destacó que la presencia de San Luis Potosí en este encuentro fortaleció la difusión de su patrimonio cultural y abrió nuevos espacios para proyectar el talento local ante públicos de todo el país, consolidando el cambio que se vive y se siente mediante una mayor promoción de la identidad, el orgullo y las raíces culturales de las y los potosinos.