SAN LUIS, PRIMER LUGAR NACIONAL EN DONACIÓN DE SANGRE

* El Gobierno del Estado reconoció a personas, empresas e instituciones que contribuyen de manera altruista a salvar vidas mediante la donación voluntaria de sangre.

Gracias al apoyo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer las acciones de salud y promover la participación solidaria de la sociedad, San Luis Potosí alcanzó el primer lugar nacional en donación de sangre. En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, los Servicios de Salud entregaron reconocimientos a personas, empresas, instituciones educativas, asociaciones civiles y hospitales que contribuyen de manera voluntaria a esta causa.

Durante la ceremonia, la titular de la dependencia, Leticia Mariana Gómez Ordaz, destacó que una sola donación puede beneficiar hasta a tres personas y resulta fundamental para la atención de pacientes con cáncer, así como para procedimientos médicos y quirúrgicos de alta complejidad. Este esfuerzo colectivo refleja un impulso sin límites a la cultura de la donación altruista y permite contar con sangre segura para quienes más la necesitan.

También se reconoció a 40 organizaciones e instituciones por su compromiso permanente con las campañas del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS), además de distinguir a la niña Mia Giselle Larraga Luna, de Ciudad Valles, ganadora del segundo Concurso Nacional de Dibujo Infantil “Extiende tus brazos por México”. Esta participación ciudadana en acciones solidarias fortalece el cambio que se vive y se siente en la atención médica y más oportunidades de vida a miles de personas.