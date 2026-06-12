AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD INTENSIFICA INSPECCIÓN AMBIENTAL EN EL SECTOR PRIVADO

* La Dirección de Ecología mantiene vigilancia constante en establecimientos de alto impacto para prevenir riesgos sanitarios, promover el cumplimiento ambiental y fortalecer un crecimiento urbano ordenado.

Como parte de la estrategia permanente para mantener un municipio ordenado, limpio y amigable con el medio ambiente, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Ecología Municipal, fortalece las inspecciones en tiendas de conveniencia y establecimientos de alto impacto para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental y prevenir riesgos sanitarios, como parte del cambio que transforma y mantiene al Gobierno municipal cercano a las necesidades de la población.

De manera semanal, personal de la dependencia lleva a cabo entre 10 y 12 inspecciones en este tipo de establecimientos, revisando aspectos como permisos de fumigación, manejo y disposición de residuos, destino de productos caducados, separación adecuada de desechos, funcionamiento de sistemas de refrigeración, condiciones de escurrimientos, limpieza de rejillas y mantenimiento de infraestructura para evitar focos de contaminación o afectaciones al entorno.

La directora de Ecología Municipal, Yasmín Luna Barrios, destacó que la prioridad es impulsar la regularización de los comercios mediante un trabajo cercano y responsable. “Por indicaciones de nuestro Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, hemos realizado inspecciones y recomendaciones de manera personal para que todos los comercios avancen en su regularización ecológica y, sobre todo, eviten daños al medio ambiente, damos seguimiento puntual a cada caso para que las remediaciones se realicen correctamente, privilegiando el cumplimiento antes que afectar a la ciudadanía o a la actividad comercial”, afirmó.

La funcionaria agregó que las supervisiones se mantienen durante todo el año y contemplan visitas constantes tanto a empresas como a comercios de distintos giros, con el objetivo de verificar que cuenten con los dictámenes y condiciones necesarias para operar conforme a la normatividad ambiental. Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de escuchar, atender y trabajar de la mano con los distintos sectores para consolidar un Soledad con desarrollo ordenado, crecimiento responsable y mayor bienestar para todas las familias.