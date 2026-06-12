Gobierno de la Capital responde de inmediato con limpieza de calles tras festejos por triunfo de México

Cuadrillas de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos realizaron labores de limpieza en los puntos de mayor concentración de aficionados.

Luego de las multitudinarias concentraciones registradas en diversos puntos de San Luis Capital por la victoria de la Selección Mexicana sobre Sudáfrica, el Gobierno de la Capital desplegó un operativo especial de limpieza para mantener en óptimas condiciones las principales vialidades y espacios públicos de la ciudad.

Personal de la dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos intervino de manera inmediata en las zonas donde se congregaron cientos de aficionados, particularmente en la avenida Venustiano Carranza, la glorieta González Bocanegra y el Asta Monumental de la avenida Manuel Nava.

Con labores de barrido manual y el apoyo de un camión recolector, las cuadrillas municipales retiraron envases, papel, plástico y otros residuos generados durante los festejos, permitiendo restablecer rápidamente la limpieza en estos espacios de alta afluencia.

Con la pronta intervención del personal de aseo público, las zonas de convivencia recuperaron su imagen urbana en pocas horas, reafirmando el compromiso del ayuntamiento de San Luis Capital con el cuidado de los espacios públicos.