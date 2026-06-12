Más y mejores obras, Alcalde Galindo arranca rehabilitación en la Rural Atlas

Al arrancar la obra de pavimentación de calle Marte, en la colonia Rural Atlas, el Alcalde Enrique Galindo anunció que se emprenderán entre dos y tres obras por semana, para seguir mejorando la movilidad y mejorar la calidad de vida de las familias, se emprenderán entre dos y tres obras por semana.

En el arranque de esta obra, el Presidente Municipal fue acompañado por vecinos, integrantes del Gabinete y el Cabildo Municipal, así como el Presidente de la CMIC, Leopoldo Stevens Pérez.

Al poner en marcha la pavimentación de la calle Marte, en la colonia Rural Atlas, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que para seguir mejorando la movilidad en la ciudad y mejorar la calidad de vida de las familias potosinas, con el programa Vialidades Potosinas, el Gobierno de la Capital intensificará la construcción y rehabilitación de calles y avenidas, a un ritmo de dos o tres por semana.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que como parte de esta obra se colocará nuevo pavimento en la calle Marte, en el tramo de la Avenida Morales – Saucito a la Calle Neptuno, con 960 metros de fresado, 285 metros de bacheo profundo y colocación de 960 metros cuadrados de nueva carpeta asfáltica, pintura de carriles y guarniciones, pasos peatonales y señalética.

Adicionalmente, durante la jornada 578 del programa Capital al 100, el Alcalde encabezó una serie de acciones para el mejoramiento de la colonia Rural Atlas, ubicada en el norte de la Capital, como limpieza de calles, pintura, señalética y alumbrado público. En estas actividades estuvo acompañado por vecinas y vecinos del sector, integrantes del Gabinete y del Cabildo Municipal, así como por el Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Leopoldo Stevens Pérez, quienes refrendaron su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para elevar la calidad de vida de las familias potosinas.

El Director de Obras Públicas del Ayuntamiento, Eustorgio Chávez Garza, indicó que las obras estarán concluidas en su totalidad en un plazo máximo de dos meses y afirmó que la Constructora ofrece una garantía de 36 meses, superior a la que exige la legislación en materia de obra pública, aunque por la calidad de los trabajos, la duración real es superior a los 20 años.

Vecinos de la zona, así como directivos de la Escuela Secundaria Francisco González Bocanegra, agradecieron al Presidente Municipal la atención a sus peticiones, pues señalaron que la pavimentación de la calle será de gran beneficio para la población escolar y para las familias en general.