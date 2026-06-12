Interapas repara fuga y mejora el servicio en la colonia Flores Magón

Los trabajos se realizaron sobre la calle Articulo 123 y Enrique Flores Magón.

Con la reparación la presión en la red aumenta, mejorando el servicio para vecinos de la zona.

SLP.- Personal operativo de INTERAPAS reparó una fuga de agua potable en la calle Artículo 123, casi esquina con Enrique Flores Magón en la colonia Flores Magón, al sur de la zona metropolitana.

La falla se presentaba en una tubería de 4 pulgadas que forma parte de la red de distribución de agua potable del área. Con esta reparación se evitó la pérdida de agua y se mejoraron las condiciones de presión para los vecinos de las calles Artículo 123 y Enrique Flores Magón.

Además, cuadrillas del organismo atendieron otra fuga de agua potable en el cruce de las calles Cointzio y Caldera, colonia San Leonel, como parte de los trabajos permanentes para mantener en operación la infraestructura hidráulica.

Estas acciones contribuyen a mejorar el servicio para los vecinos y a conservar el agua que se distribuye a través de la red.

INTERAPAS recuerda a los usuarios que los reportes de fugas o desperdicios pueden realizarse a través de ACUATEL 444 123 64 00 y las redes sociales oficiales del organismo, para su atención oportuna.