SAN LUIS POTOSÍ PROYECTA SU IDENTIDAD CULTURAL EN EL ESCENARIO MUNDIALISTA

• Las tradiciones, la música y la danza de las cuatro regiones fortalecen la presencia en las celebraciones vinculadas a la Copa Mundial.

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para acercar la cultura potosina a nuevos espacios de proyección y fortalecer el orgullo por las tradiciones que distinguen a la entidad, la Secretaría de Cultura (Secult) participó en actividades de relevancia internacional en el marco de la Copa Mundial, llevando el talento de San Luis Potosí ante miles de asistentes.

El titular de la dependencia, Juan Carlos Torres Cedillo, destacó que la presencia de danzantes y músicos tradicionales en la denominada “Última Milla”, realizada en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, permitió compartir con visitantes nacionales e internacionales la riqueza artística y cultural de las cuatro regiones. Estas acciones reflejan el cambio que se vive y se siente al abrir mayores oportunidades para que las expresiones culturales potosinas alcancen nuevos públicos dentro y fuera del país.

Además, la representación potosina formará parte del Magno Desfile “La pelota vuelve a casa”, sobre Paseo de la Reforma, donde integrantes de la agrupación Folklórica Hunac-ceel portarán el traje típico del Estado. Con ello continúa el trabajo sin límites para preservar, promover y difundir el patrimonio cultural, fortaleciendo la identidad de San Luis Potosí en escenarios de alcance mundial.