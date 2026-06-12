GOBIERNO ESTATAL IMPULSA MÁS DE 49 MILLONES DE PESOS EN FINANCIAMIENTOS DURANTE MAYO

* Registró la colocación de 2 mil 397 créditos que fortalecen proyectos productivos y amplían oportunidades para emprendedores y familias potosinas.

Bajo la encomienda del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de promover el acceso a herramientas financieras para que más personas puedan iniciar o consolidar proyectos productivos, el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) reportó durante mayo la colocación de 2 mil 397 financiamientos por un monto superior a 49 millones de pesos, destinados a distintos sectores económicos.

Los recursos se distribuyeron a través de programas como Crediversidad, Campotosino, Fondo San Luis, Creditodas, Microproyectos y Crédito a la Palabra, entre otros esquemas que atienden a emprendedores, estudiantes, productores y microempresarios. Este impulso sin límites al acceso al financiamiento permitió dinamizar la actividad económica mediante el apoyo directo a iniciativas productivas en diversas regiones.

La diversidad de esquemas financieros ha permitido ampliar la participación de distintos sectores en actividades productivas, facilitando el desarrollo de negocios y el autoempleo como alternativas de crecimiento. En este contexto, el cambio que se vive y se siente se manifiesta en una mayor disponibilidad de recursos para proyectos que antes enfrentaban barreras para su arranque o consolidación.

Además, como resultado de la política de apoyo al emprendimiento y fortalecimiento económico impulsada por el Gobierno del Estado, durante la presente administración se han otorgado financiamientos por un monto acumulado de 434 millones 451 mil 429 pesos, reflejando el compromiso permanente de acercar oportunidades de desarrollo a las y los potosinos mediante esquemas accesibles y oportunos que contribuyen al crecimiento económico de las cuatro regiones del Estado.