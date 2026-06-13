Grupo D Mundial 2026: Estados Unidos aplasta a Paraguay en Los Ángeles

En uno de sus mejores duelos de los últimos años, Estados Unidos aplastó a Paraguay por marcador de 4-1 en el Estadio de Los Ángeles, en partido correspondiente a la primera jornada del Grupo D del Mundial 2026.

Estados Unidos sumó sus primeros puntos de la justa mundialista con un doblete de Folarin Balogun (minutos 31 y 45+4),, un golazo de Giovanni Reyna (90+7) y un autogol de Damián Bobadilla (7’). Por los guaraníes anotó Mauricio al 73’.

Apenas al minuto 7, un autogol de Bobadilla se convirtió en la anotación más rápida del Mundial 2026, y se dio luego de una jugada desequilibrante del estadounidense Christian Pulisic, del Milán italiano, una de las figuras del partido,

Balogun, futbolista del AS Mónaco, marcó el 2-0 en el minuto 30 tras otra gran jugada individual de Pulisic.

Ya en el 90+4, Bolugun recibió un pase filtrado, se quita dos defensas paraguayos y define al ángulo para el tercer gol del partido

Paraguay hizo el gol del honor por conducto de Mauricio al 73’, tras recibir un pase filtrado en el área de Estados Unidos y cruzar su disparo.

Al 90+7, Giovanni Reyna cerró la noche con un espectacular gol de tres dedos para hacer el cuarto tanto estadounidense.

Estados Unidos se colocó en el primer lugar del Grupo D del Mundial 2026 con tres puntos y una diferencia de goles +3. Los próximos partidos de estadounidenses y paraguayos son los siguientes:

Estados Unidos vs. Australia – Viernes 19 de junio (Estadio de Seattle).

(Estadio de Seattle). Turquía vs. Paraguay — Viernes 19 de junio (Estadio de la Bahía de San Francisco).

Con información de López-Dóriga Digital