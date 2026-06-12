NUEVO PUENTE VEHICULAR EN SOLEDAD: MÁS DESARROLLO METROPOLITANO 

Después de años de planeación, hoy en el Círculo Potosí y Bulevar Valle de los Fantasmas se levanta una obra histórica que conecta a más de 250 mil habitantes con mejores oportunidades, mayor movilidad y un futuro de desarrollo para toda la región.

El antes y el después hablan por sí solos: un proyecto de gran visión que transforma el entorno, fortalece la actividad comercial, incrementa la plusvalía de los hogares y acerca a las familias a una mejor calidad de vida.

De la mano del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz y en coordinación con el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el cambio que se vive en Soledad se refleja en obras que marcan un antes y un después y que permanecerán como legado para las próximas generaciones.

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