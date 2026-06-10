SERVICIOS MUNICIPALES GARANTIZA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS RECREATIVAS EN SOLEDAD

• Las acciones permanentes de limpieza, deshierbe y conservación de espacios públicos favorecen la convivencia familiar, la seguridad y una mejor imagen urbana en distintas colonias del municipio.

Con el objetivo de mantener espacios públicos dignos, seguros y funcionales para las familias, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Servicios Municipales, intensificó durante las últimas semanas las labores de limpieza integral, deshierbe, poda de árboles y recolección de residuos en parques urbanos, áreas recreativas, centros de desarrollo y unidades deportivas de diversas colonias del municipio; estas acciones responden a la visión de trabajo cercano a la ciudadanía impulsada por el Alcalde Juan Manuel Navarro, para construir un municipio limpio, ordenado y bien cuidado.

Entre los espacios atendidos destacan las áreas verdes y canchas deportivas de la colonia San Felipe, el área recreativa de Agaves 5, el Parque Lineal Providencia, diversos parques urbanos, así como el Centro de Desarrollo Comunitario El Morro, donde se realizaron trabajos de barrido manual, deshierbe, retiro de maleza, limpieza general y recolección de residuos, permitiendo conservar en mejores condiciones lugares de convivencia, recreación y activación física para niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

Asimismo, mediante el área de Imagen Urbana, se llevaron a cabo labores de poda y embellecimiento de árboles en la Unidad Deportiva Quintas Uno, ubicada en la colonia Cactus, donde se atendieron ejemplares de hasta ocho metros de altura, estas acciones preventivas contribuyen a eliminar riesgos para peatones, deportistas y vecinos, además de fortalecer la imagen y funcionalidad de los espacios públicos que diariamente utilizan cientos de familias.

La administración municipal reafirma así su compromiso de mantener un Soledad más limpio, seguro y ordenado, acercando servicios de calidad a cada colonia y atendiendo de manera permanente las necesidades de la población. Con trabajo constante y presencia en territorio, el cambio que se vive en Soledad continúa transformando el entorno urbano y fortaleciendo los espacios que unen a las familias, como parte del cambio que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.