JUAN MANUEL NAVARRO ENTREGA A ESTUDIANTES UNA PREPARATORIA MODERNA E INTEGRAL 

* Con una inversión superior a 7.2 millones de pesos, el Alcalde inauguró cuatro nuevas aulas, rehabilitación integral del plantel y anunció más obras para fortalecer el desarrollo de la juventud.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, inauguró la nueva infraestructura educativa de la Escuela Preparatoria “Tomás Miranda Leura” en Fracción Rivera, una obra que representó una inversión conjunta estatal y municipal superior a los 7.2 millones de pesos y que beneficia directamente a 150 estudiantes; obra que contempló la construcción de cuatro aulas, una explanada, bardeado perimetral, rehabilitación de salones y sanitarios, así como diversas obras complementarias, consolida un espacio moderno, seguro y digno para la preparación académica de las y los jóvenes de esta zona del municipio.

Entre aplausos, sonrisas y muestras de entusiasmo de estudiantes, docentes y madres y padres de familia, se realizó el corte de listón inaugural que marcó un momento histórico para la comunidad educativa: las nuevas instalaciones fueron recibidas con emoción por alumnas y alumnos que hoy cuentan con mejores condiciones para aprender y desarrollarse, mientras que habitantes de Fracción Rivera reconocieron la transformación que ha vivido esta zona gracias a las inversiones en infraestructura educativa, vial y social impulsadas por los gobiernos estatal y municipal.

Durante su mensaje, el Alcalde anunció la construcción de una cancha de futbol dentro del plantel para ampliar los espacios de recreación y activación física de las y los estudiantes, además de reiterar que continuará el crecimiento de la institución conforme aumente la demanda educativa en la región. “Hoy Rivera no se puede quedar atrás; seguimos apostando por nuestros jóvenes, porque teniendo educación es más fácil tomar el buen camino, vamos a seguir trabajando para que esta preparatoria continúe creciendo y ofreciendo más oportunidades a las nuevas generaciones”, expresó, al destacar que el cambio que impulsa su Gobierno Municipal se refleja en obras que acercan bienestar y oportunidades a las familias.

La directora del plantel, Alicia Palau, agradeció el respaldo brindado a la institución y destacó que la obra representa mucho más que infraestructura. “Hoy no venimos solamente a inaugurar paredes, venimos a inaugurar futuro, cada aula que hoy se entrega es una puerta que se abre al conocimiento, estas obras significan oportunidades, dignidad y esperanza para nuestros estudiantes”, afirmó.

A nombre del alumnado, Rocío Palencia Mexquitic expresó el agradecimiento de la comunidad estudiantil por las nuevas instalaciones y reconoció el impacto positivo que tendrán en su formación académica. “Estas obras representan oportunidades, confianza y esperanza para quienes encontramos en la educación la herramienta más importante para construir nuestro futuro”, señaló la joven estudiante.

Con acciones concretas que fortalecen la educación y mantienen al Gobierno Municipal cerca de las familias, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de escuchar y atender las necesidades de la población, impulsando proyectos que generan desarrollo y consolidan el cambio que se vive en Soledad.