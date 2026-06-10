CON CENTRO LIBRE, MUNICIPIO DE SOLEDAD DESTACADA EN ATENCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

– El espacio ubicado en la colonia Pavón ofrece asesoría jurídica, atención psicológica, trabajo social y canalización especializada para fortalecer la protección de las mujeres soledenses.

Con servicios gratuitos, programas de empoderamiento y atención especializada, el Centro LIBRE de Soledad de Graciano Sánchez se consolida como un espacio fundamental para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, ofreciendo acompañamiento integral a quienes enfrentan alguna situación de vulnerabilidad o requieren orientación para ejercer plenamente sus derechos.

Este esfuerzo forma parte de las acciones impulsadas por el Ayuntamiento para construir un municipio más seguro, incluyente y cercano a las familias, bajo la guía del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, a través de la Instancia Municipal de las Mujeres.

Ubicado en la colonia Pavón, el Centro LIBRE brinda atención de lunes a viernes de 8:00 a 17:30 horas mediante un equipo multidisciplinario conformado por profesionales en psicología, asesoría jurídica y trabajo social, quienes ofrecen acompañamiento personalizado a las usuarias, además, mantiene mecanismos de atención durante los fines de semana a través de contacto telefónico, garantizando apoyo oportuno a las mujeres que lo requieran, informó la titular de la Instancia Municipal de la Mujer, María Alicia Martínez Rodríguez.

La funcionaria explicó que el Centro ofrece la denominada triada de atención a las violencias, integrada por las áreas de trabajo social, psicología y jurídica, que brindan atención integral y gratuita desde la valoración inicial, el fortalecimiento emocional y, cuando es necesario, el acompañamiento legal o la canalización a otras instituciones especializadas. “Invitamos a todas las mujeres a acercarse, conocer las instalaciones y los servicios; aquí trabajamos para protegerlas, respaldarlas y empoderarlas, porque ninguna debe enfrentar sola una situación de violencia”, expresó.

Este espacio también facilita la vinculación con el Centro de Justicia para las Mujeres, la Secretaría de las Mujeres del Estado, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, el DIF Municipal, la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI), la Guardia Civil Municipal y la Unidad de Género; asimismo, como parte de las acciones de empoderamiento, mantiene talleres para fortalecer habilidades y promover la independencia económica de las participantes.

Este jueves 11 y viernes 12 de junio, se encuentran programadas actividades de elaboración de mazapanes y pan de elote a las 10:00 de la mañana, por lo que se invita a las mujeres soledenses a sumarse y conocer este espacio diseñado especialmente para ellas.

Con instalaciones diseñadas para garantizar privacidad, confianza y atención humana, el Centro LIBRE se ha convertido en un referente estatal por su modelo de servicio y por acercar herramientas de protección a quienes más lo necesitan, reflejando el compromiso de un Gobierno Municipal que escucha, atiende y permanece cercano a la población para impulsar el bienestar de las familias y el cambio que transforma a Soledad de Graciano Sánchez.