PROTECCIÓN CIVIL DE SOLEDAD FOCALIZA INSPECCIONES EN SALONES DE FIESTAS ANTE FESTEJOS ESCOLARES

– El Ayuntamiento mantiene acciones preventivas para garantizar espacios seguros en eventos con alta concentración de personas, fortaleciendo la cercanía con las familias y la cultura de la prevención.

Como parte de las acciones permanentes para proteger la integridad de las familias soledenses durante la temporada alta de celebraciones por fin de cursos escolares, el Sistema Municipal de Protección Civil de Soledad de Graciano Sánchez, intensificó las inspecciones y procesos de regularización en salones de fiestas del municipio, verificando el cumplimiento de las medidas de seguridad y la actualización de sus programas internos; estas acciones responden a la visión de un gobierno cercano que escucha, atiende y previene, por encomienda del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

El director de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia, informó que los establecimientos han mostrado una respuesta favorable a las revisiones y trámites requeridos, alcanzando actualmente un cumplimiento de entre el 80 y 85 por ciento en materia de regulación; precisó que tanto los salones afiliados a una asociación como los independientes han acudido voluntariamente a realizar sus refrendos y presentar la documentación correspondiente. «Nuestro objetivo es que cada evento se desarrolle con las máximas condiciones de seguridad para las familias; por eso solicitamos programas internos actualizados durante todo el año y no únicamente en la temporada de graduaciones, la prevención salva vidas y la regulación fortalece la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia», señaló.

Durante las inspecciones se verifica que los establecimientos cuenten con dictámenes estructurales y eléctricos vigentes, así como con la revisión de instalaciones de gas LP o natural emitida por unidades verificadoras autorizadas; además de extintores suficientes conforme a la capacidad del inmueble, salidas de emergencia claramente identificadas, aforos definidos y, de manera obligatoria, personal capacitado y certificado que funja como primer respondiente mientras llegan los cuerpos de auxilio, todo ello establecido dentro de su Programa Interno de Protección Civil.

Martín Bravo Galicia destacó que, hasta el momento, únicamente se han aplicado dos sanciones económicas previstas en el Reglamento Municipal de Protección Civil por incumplimientos relacionados con la entrega y regularización de programas internos, mismas que ya fueron solventadas por los propietarios. Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma el cambio que transforma y fortalece la seguridad preventiva, manteniendo una administración cercana que trabaja todos los días para proteger a las familias y brindar certeza en los espacios de convivencia del municipio.