Gobierno de la Capital reafirma atención oportuna a reportes viales en temporada de lluvias

⁠Por instrucción del Alcalde Enrique Galindo, Obras Públicas concluyó los trabajos en Real del Monte, priorizando la seguridad de automovilistas y vecinos.

⁠La Dirección de Obras Públicas mantiene supervisión permanente para concluir las reparaciones en cuanto las condiciones técnicas lo permiten.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Obras Públicas y por instrucción del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, atendió el reporte relacionado con una afectación en la calle Real del Monte, esquina con Carretera 57, en el fraccionamiento Minas del Real, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de quienes transitan diariamente por esta zona.

Personal operativo acudió al sitio para realizar las labores correspondientes y, una vez que las condiciones técnicas fueron favorables, se concluyó la intervención para restablecer adecuadamente la superficie de rodamiento. La Dirección de Obras Públicas precisó que, durante la actual temporada de lluvias, algunas reparaciones requieren una valoración constante de las condiciones del terreno y del material a utilizar, con el propósito de garantizar que los trabajos ofrezcan la mayor durabilidad posible y se ejecuten bajo criterios de calidad.

Los trabajos ejecutados incluyeron la colocación de concreto en el área intervenida, con el propósito de ofrecer una superficie más segura y funcional para automovilistas y usuarios del transporte público. Esta acción respondió a las características de movilidad del sitio, donde el tránsito constante y la carga vehicular demandan soluciones acordes con las condiciones de operación de la vialidad.

El Gobierno de la Capital reafirmó su compromiso de continuar trabajando en campo, especialmente durante esta temporada de lluvias, para atender de manera responsable las afectaciones que pudieran presentarse en las vialidades, privilegiando la seguridad de la población y la mejora continua de la infraestructura urbana.

Asimismo, destacó que la atención a la infraestructura urbana es una labor permanente que se fortalece con la participación de la ciudadanía, cuyos reportes permiten identificar oportunamente las zonas que requieren intervención y canalizar los recursos humanos y materiales necesarios para su atención.