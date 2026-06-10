Se une Delegación de La Pila y fomenta acciones de bienestar animal

Aprovecha la Jornada de Esterilización para perros y gatos organizada por la “Estancia para el perro abandonado Santa Martha”.

Estas acciones totalmente gratuitas seguirán durante este jueves 11 y viernes 12 de mayo.

Para llevar a cabo acciones en beneficio de la comunidad y también para impulsar el bienestar animal, la delegación de La Pila se unió a la Jornada de Esterilización para perros y gatos organizada por la asociación civil “Estancia para el perro abandonado Santa Martha”.

Dicha medida preventiva inició el miércoles, pero seguirá durante el jueves 11 y viernes 12, por lo que se invita a las personas que cuenten con animales de compañía para que los lleven y aprovechen estas cirugías sin costo.

Si bien, las esterilizaciones se llevan a cabo en el Deportivo Ferrocarrilero, la autoridad delegacional pondrá a disposición de las y los habitantes de La Pila, transporte totalmente gratuito hasta el evento y de regreso.

Entre los requisitos que pide la asociación civil dedicada al cuidado y rescate de gatos y perros, es que los canes lleven su respectiva correa o bozal, y en cuanto a los gatos, en transportadora, entre otros, que se pueden consultar en: https://www.facebook.com/ElPerroAbandonado

Finalmente, para quienes deseen conocer más actividades llevadas a cabo tanto por la delegación, así como de manera coordinada con colectivos e incluso, empresas, pueden acceder a la siguiente página: https://www.facebook.com/LaPilaSLP