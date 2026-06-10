SEER DA SEGUIMIENTO A DENUNCIA EN JARDÍN DE NIÑOS GLORIA LOZANO

• Atiende el caso y activa los protocolos correspondientes para garantizar un entorno seguro en la comunidad educativa.

El Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) informó que mantiene atención puntual a la denuncia presentada por madres y padres de familia del jardín de niños Gloria Lozano, relacionada con presuntas irregularidades administrativas atribuidas a la anterior mesa directiva. El objetivo es revisar los hechos con claridad y dar respuesta a las inquietudes de la comunidad escolar.

Personal especializado realiza el análisis del caso, incluyendo la solicitud de destitución de la directora, para revisar los hechos con transparencia y atender las inquietudes. Este proceso busca asegurar el adecuado funcionamiento del plantel y preservar condiciones favorables para el aprendizaje de las y los estudiantes.

Además, se reitera el compromiso con la atención oportuna de los centros educativos y con el bienestar de toda la comunidad escolar.