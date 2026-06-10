Enrique Galindo se pronuncia por derogar la “Ley Serrano” y defiende la Libertad de Expresión

En una reunión con representantes de los medios de comunicación, realizada con motivo del Día de la Libertad de Expresión, el Alcalde afirmó que la derogación de la llamada “Ley Serrano” sería “el mejor regalo para los comunicadores” y reiteró su respaldo al ejercicio periodístico libre y sin restricciones.

En el marco de un encuentro con representantes de los medios de comunicación para conmemorar el Día de la Libertad de Expresión, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos se pronunció por la derogación de la llamada “Ley Serrano”, al considerar que representa una amenaza para el ejercicio periodístico y para el derecho de la sociedad a estar informada. El Presidente Municipal sostuvo que las y los comunicadores deben ejercer su labor sin presiones, restricciones ni mecanismos que inhiban la crítica y el cuestionamiento al poder.

En la conmemoración de la Libertad de Expresión, el Presidente Municipal manifestó su respaldo a periodistas, reporteros y medios de comunicación, al advertir que en los últimos tiempos se han registrado expresiones de intolerancia y ataques contra quienes ejercen su profesión o difunden información que resulta incómoda para algunos sectores.

“Tan importante es este derecho constitucional, y tan fuertes han sido los ataques, que no podían pasar desapercibidos. No puedo callar ni ser cómplice de quienes quieren que esto no trascienda”, enfatizó.

Galindo Ceballos convocó a la unidad del gremio periodístico y reiteró que los gobiernos deben estar abiertos al escrutinio público: “Ustedes tienen derecho a preguntar y los gobiernos tenemos la obligación de responder, nos guste o no nos guste”.

El Alcalde reconoció que puede haber diferencias de opinión respecto a ciertos contenidos o posturas, pero sostuvo que la defensa de la Libertad de Expresión debe estar por encima de cualquier desacuerdo, pues constituye uno de los pilares fundamentales de la vida democrática.

“Sirva este encuentro para decirles que estoy con ustedes en la lucha por la libertad y para decirles que valemos más juntos que separados”, puntualizó.