Policía de la Capital implementará operativo de seguridad durante actividades del Mundial de Futbol en el Centro Histórico

Con el objetivo de garantizar entornos seguros para las familias y visitantes que participarán en las actividades alusivas al Mundial de Futbol 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegará un operativo de vigilancia en el Centro Histórico, donde se realizarán transmisiones de partidos, exhibiciones, concursos y actividades recreativas organizadas por el Gobierno de la Capital.

Para garantizar la seguridad en el marco de la fiesta mundialista, la Policía de la Capital cuenta con un plan operativo que contempla la presencia permanente de oficiales en las plazas de Fundadores, Armas y El Carmen, principales sedes de las actividades recreativas, con el propósito de preservar el orden público, proteger a los asistentes y salvaguardar la infraestructura instalada para el evento.

El dispositivo contará con un estado de fuerza de 100 elementos, integrado por el agrupamiento Centinela, personal en patrullas, motocicletas, bicicletas y vigilancia estacionaria, que mantendrán presencia preventiva tanto en las plazas como en los principales corredores peatonales, zonas comerciales y puntos de alta afluencia del primer cuadro de la ciudad.

De manera complementaria, se mantendrán recorridos de vigilancia en sectores estratégicos del Centro Histórico, incluyendo la Alameda, pasajes comerciales y vialidades con alta concentración de personas y vehículos.

Además, se mantendrá una coordinación con diversas áreas del Gobierno de la Capital a fin de que la máxima fiesta del fútbol mundial se desarrolle en un ambiente de tranquilidad, convivencia familiar y saldo blanco.