TEATRO «DOROTEO ARANGO» APOYA A LA EDUCACIÓN PÚBLICA CON EVENTOS DE FIN DE CURSOS

– Con el impulso del Alcalde, Juan Manuel Navarro, escuelas públicas no pagan renta del recinto cultural para graduaciones, generando un ahorro global superior a los dos millones de pesos para las familias soledenses.

Como reflejo de un gobierno cercano que escucha, atiende y trabaja de la mano con su gente, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso con la educación y el bienestar social al convertir el Teatro y Centro Cultural»Doroteo Arango» en la sede oficial de 59 ceremonias de graduación durante los meses de junio y julio, beneficiando directamente a más de 15 mil estudiantes de todos los niveles educativos, acción que responde a la instrucción del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, de exentar del pago de renta a las instituciones educativas públicas ubicadas dentro del municipio.

Con esto, se consolida el cambio que se vive en Soledad, donde los espacios públicos se convierten en apoyos reales para los hogares, aligerando la carga financiera de madres, padres y tutores durante la temporada de clausuras escolares. El director de Cultura Municipal y encargado de la administración de este gran recinto, Felipe Cárdenas Quibrera detalló que gracias a la visión social y el impulso del Alcalde, el Gobierno Municipal subsidiará la totalidad del costo de renta del recinto, lo que se traduce en un histórico ahorro colectivo superior a los dos millones de pesos en favor de la economía familiar.

“Se trata de un espacio de primer nivel para que las escuelas puedan contar con un lugar adecuado para sus ceremonias de graduación. Gracias a la sensibilidad de un gobierno cercano, además del recinto, se les la facilita iluminación profesional, sonido con micrófonos inalámbricos, pantalla gigante y otros servicios complementarios de manera completamente gratuita”, señaló el funcionario.

Cárdenas Quibrera destacó que, a través de esta medida, las y los alumnos de Jardines de Niños, Primarias, Secundarias, Bachilleratos y Universidades podrán celebrar la culminación de sus estudios en un espacio digno, moderno y equipado con tecnología de vanguardia, demostrando el cambio que se vive en la infraestructura y los servicios comunitarios del municipio, y hoy en día, el Teatro de Soledad se consolida como uno de los recintos culturales más importantes de la región, ofreciendo instalaciones de alta calidad para eventos que reconocen el esfuerzo académico, y también fortalecen el tejido social y fomentan el orgullo de pertenencia entre las y los habitantes.