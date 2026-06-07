GOBIERNO ESTATAL REFUERZA LA COORDINACIÓN EN SALUD PARA LA REGIÓN MEDIA

* Autoridades estatales y municipales acordaron fortalecer acciones preventivas para proteger la salud de las familias de los 12 municipios de la región.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de acercar servicios de salud de calidad y fortalecer la prevención en todas las regiones, los Servicios de Salud realizaron en Ciudad Fernández la reunión regional de la Red Potosina de Municipios por la Salud. El encuentro fue encabezado por la titular de la dependencia, Leticia Mariana Gómez Ordaz, junto con alcaldesas y alcaldes de la región Media.

Durante la jornada se revisaron los trabajos coordinados entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos para combatir el dengue y mantener a la población protegida contra el sarampión. Además, se acordó ampliar las medidas de prevención de accidentes, principalmente los relacionados con motocicletas, como parte de las acciones sin límites que impulsa la administración Estatal para cuidar la integridad de las y los potosinos.

También se planteó fortalecer las jornadas de esterilización de mascotas y la vacunación antirrábica para prevenir enfermedades zoonóticas. La participación de los municipios forma parte del cambio que se vive y se siente al consolidar una atención preventiva más cercana y una mejor calidad de vida para las familias.