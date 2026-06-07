Morena presenta denuncia ante el Instituto Electoral de Coahuila por presuntas irregularidades del PRI en los comicios locales

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, acusó este domingo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Coahuila realizó numerosas irregularidades en el proceso electoral para elegir al Congreso del estado.

«Todos los votos fueron pagados y lo vamos a demostrar», dijo y aseguró que las irregularidades se presentaron desde hace varios días.

En conferencia de prensa, la dirigente morenista señaló que ante esto presentaron una denuncia ante el Instituto Electoral de Coahuila; acusó que se vivió una jornada electoral donde los operadores del PRI estuvieron «acompañados» de la policía estatal y la fiscalía del estado.

Ariadna Montiel también aseguró que algunos de sus compañeros, entre ellos militantes y legisladores, fueron objeto de «hostigamiento» a lo largo de la campaña.

Señaló que más de 200 morenistas que apoyaban a su partido fueron detenidos por elementos de la fiscalía estatal; incluso afirmó que la camioneta en la que ella se trasladaba era seguida por dos unidades.

“Durante toda la jornada, entre ayer y hoy, tuvimos más de 200 personas detenidas. Mire, aquí hace ratito había dos camionetas de la fiscalía estatal siguiéndome a mí, a la dirigente nacional de Morena. Cuando salen los compañeros, es que traían placas de Chiapas, es que nuestro representante ante el INE es chiapaneco. Y así todo el día fueron tonterías de esa magnitud”, aseguró.

Entre las irregularidades, señaló que este día los priistas utilizaron un código QR para que los votantes pudieran mandar una foto de su sufragio y recibir un pago.

“Son diversos montos y oscilan por lo menos en 500 pesos”, dijo y presentó una página que presuntamente pertenece al PRI, donde se despliega una base de datos de sus operadores por región y sectores, así como el avance de los comicios.

“Sabremos, una vez realizado el conteo, el tamaño de la operación financiera de la que estamos hablando. Toda la base de datos está bajo nuestro poder porque fue entregada esta información por gente que está inconforme con lo que se vive en Coahuila”, sostuvo.

Además, también aseguró que solicitarán a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que realice un rastreo del dinero , “porque los recursos que se han invertido para toda esta operación son millonarios y debe conocerse su origen”.

Apenas cerraron las casillas e inició el recuento de votos, la dirigente salió a presentar su denuncia pública.

“Tenemos un número importante de denuncias sobre la operación y lo que vamos a demostrar es que la operación ha sido generalizada, con una intención muy clara, que es no respetar la democracia”, afirmó.

Con información de Latin Us