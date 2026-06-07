La selección de España vuelve a México 40 años después: los reciben con fiesta y mariachi al ritmo de ‘Qué chula es Puebla’

La selección de España regresó a México 40 años después tras el Mundial de 1986 y fue recibida esta noche en medio de fiesta y mariachi al ritmo de ‘Qué chula es Puebla’.

Lo hicieron sin una de sus grandes figuras, Lamine Yamal, quien se recupera de una lesión, pero se integrará para jugar el evento ecuménico.

Tras aterrizar en la capital poblana y descender del avión que los trasladó desde Chattanooga, Estados Unidos, la plantilla ibérica recibió la bienvenida con dicha pieza musical.

Minutos más tarde se trasladaron a su hotel de concentración en la Angelópolis, donde los esperaba un grupo nutrido de seguidores, quienes soportaron la lluvia para ver a los vigentes campeones de la Eurocopa.

Rodri, Pedri y Gavi fueron de los más vitoreados por los seguidores, mientras que Yéremy Pino entró con un sombrero de charro a dicho lugar.

Mañana, la Furia Roja, máxima favorita a ganar la Copa del Mundo 2026, enfrentará a su similar de Perú en el Estadio Cuauhtémoc para cerrar su preparación previa a la máxima justa del balompié.

Si bien sus dos primeros juegos de la fase de grupos serán en Estados Unidos, España volverá a México para disputar el tercer partido de su fase inicial contra Uruguay, cita que tendrá lugar el 26 de junio en Guadalajara.

Con información de Latin Us