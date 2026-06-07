Ariana Grande regresa a los escenarios tras siete años de ausencia con «The Eternal Sunshine Tour»

La cantante estadounidense Ariana Grande arrancó el primer concierto de su gira «The Eternal Sunshine Tour» tras haber permanecido alejada de los escenarios por aproximadamente siete años.

La intérprete de «We, can’t be friends» lanzó su más reciente éxito «Hate that i made you love me» hace nueve días y esto fue una sola cosa para sus «arianators» —fanáticos de Grande—: su regreso a la música con una nueva era con la que la artista de 32 años de edad mostrará su lado más maduro y humano tras haber vivido su primer divorcio en 2019.

Su primer concierto de una serie de presentaciones exclusivas que celebrará en Estados Unidos y Europa inició la noche del sábado en Oakland, California, en la Arena principal de la ciudad cuya capacidad es para unas 19 mil 200 personas.

Según los videos compartidos en redes sociales por sus fanáticos, el show albergó sus mayores éxitos como «Dangerous Woman» e «Into You» mientras que como sorpresa para los presentes Ariana Grande cantó «Break Free» con la que conmemoró el inicio del mes del orgullo y su esperado regreso.

En ese sentido, durante el show los fanáticos presenciaron varios cambios de vestuario en representación de cada una de sus eras desde que comenzó su carrera musical mientras interpretaba desde su más reciente canción «Hate that i made you love me» hasta «7 Rings».

Cabe destacar que el primer concierto de Ariana Grande no contó con pantallas gigantes que proyectaran su imagen a una mayor escala como suele ocurrir en todos los conciertos, en cambio, su show destacó por la escenográfica cinematográfica elegida por ella con la que buscó conectar después de tanto tiempo con sus fanáticos.

Ariana Grande confirmó el «The Eternal Sunshine Tour» el pasado agosto 2025 y este tiene previsto concluir el próximo septiembre; hasta el momento no se han confirmado posibles fechas para México.

Con información de Latin Us