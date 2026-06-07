Acciones conjuntas entre el Gobierno de San Luis Capital y Bomberos a favor de la niñez

Simulacros en planteles municipales para garantizar la aplicación de protocolos de seguridad

También se involucran personal directivo, docentes y hasta madres y padres de familia en estas medidas preventivas

A las acciones preventivas implementadas por el Gobierno de San Luis Capital se suman el Heroico Cuerpo de Bomberos, con el único propósito de capacitar tanto a la población estudiantil, así como a docentes y hasta familias, en la atención de protocolos ante situaciones de riesgo.

Por ello, la Dirección de Educación Municipal informó que para fortalecer la cultura de la prevención, 80 alumnas y alumnos del preescolar municipal “Francisco Gabilondo Soler” participaron en un simulacro de emergencia, siguiendo las indicaciones y recomendaciones del personal de Bomberos.

En estas acciones de concientización también se involucraron docentes, así como la directora del plantel, pero igualmente participaron madres y padres de familia, para que esta capacitación fuera integral.

Esta actividad permitió reforzar los conocimientos sobre evacuación ordenada y segura, además de evaluar los protocolos de respuesta ante una contingencia en este centro educativo en particular, a fin de hacer los ajustes necesarios.

Para concluir, la Dirección de Educación de la Capital reafirmó la disposición de replicar estos simulacros que contribuyen a proteger a la niñez y forman parte del compromiso impulsado por el Alcalde, Enrique Galindo Ceballos, de contar con entornos escolares más seguros.