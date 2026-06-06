MUNICIPIO DE SOLEDAD PROMUEVE QUE ADULTOS MAYORES Y FAMILIAS DISFRUTEN DE SANA RECREACIÓN EN ESPACIOS ACUÁTICOS

• El programa impulsado por el DIF Municipal beneficia a más de 2 mil 500 personas con traslados y acceso gratuito al Centro Vacacional Gogorrón, fortaleciendo la convivencia familiar y el bienestar de adultos mayores.

Con el objetivo de fortalecer la convivencia familiar, promover el bienestar emocional y acercar espacios de recreación a sectores vulnerables, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), mantiene vigente el programa de visitas guiadas al Centro Vacacional Gogorrón, beneficiando a más de 2 mil 500 personas del municipio, por impulso de la presidenta del DIF Municipal, María del Pilar Cardona Reina, y en coordinación con el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, como parte de las oportunidades de sano esparcimiento a las familias que se procuran.

Mediante este programa recreativo, personas adultas mayores, usuarias y usuarios de centros comunitarios, así como familias de distintas colonias y comunidades, tienen la oportunidad de disfrutar de actividades acuáticas, dinámicas de integración y momentos de convivencia en un entorno seguro y accesible; los traslados y el acceso al balneario son completamente gratuitos, permitiendo que sectores de la población que difícilmente podrían visitar estos espacios por cuestiones económicas o de movilidad vivan una experiencia enriquecedora.

María del Pilar Cardona Reyna, presidenta de este organismo de ayuda social, destacó que esta actividad representa una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y brindar experiencias positivas a las y los asistentes. “Muchas familias y adultos mayores nos comparten que, por motivos económicos o por las actividades cotidianas, les resulta complicado visitar este tipo de lugares, por ello, cada año impulsamos estas jornadas recreativas que les permiten convivir, socializar y disfrutar momentos de alegría y bienestar”, expresó.

Añadió que las invitaciones se realizan a través de los centros comunitarios y de las distintas áreas que integran el DIF Municipal, garantizando que el beneficio llegue a un mayor número de personas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantenerse cercano a las familias, escuchando y atendiendo sus necesidades mediante programas que fortalecen la integración social y contribuyen al cambio que transforma e impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.