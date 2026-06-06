IMPONENTE INFRAESTRUCTURA URBANA DETONA NUEVOS CORREDORES COMERCIALES EN SOLEDAD

– Avenida San Pedro, que conecta la carretera a Matehuala con el Circuito Potosí, se visualiza como un nuevo conector vial que consolida el desarrollo económico para todos los sectores productivos.

La construcción de nueva e imponente infraestructura urbana y social en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, gracias al impulso y visión del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, empuja al municipio hacia el establecimiento de un panorama de dinamismo sostenido y un flujo económico y turístico que favorece a todos los sectores productivos y familias, generando mayor actividad comercial y atracción de inversiones en nuevas vialidades del municipio, que terminan en el ofrecimiento de más oportunidades laborales, profesionales y de desarrollo para todos y todas.

La edificación de la nueva Unidad Administrativa Municipal (UAM) en avenida San Pedro, así como las recientes pavimentaciones con concreto hidráulico de calles en colonias aledañas, y el funcionamiento del majestuoso Teatro y Centro Cultural “Doroteo Arango”; todo en esta zona; hacen de esta vialidad la consolidación de un corredor económico y social que impacta favorablemente en comercios, sector educativo, vivienda, entre otros rubros de la vida social, destacó Héctor Xavier Andrade Ovalle, director de Desarrollo Económico Municipal.

Destacó que la avenida San Pedro se perfila como uno de los principales polos de desarrollo del municipio, gracias a su ubicación estratégica y a la dinámica que comienza a generarse con la presencia de trabajadores municipales, contribuyentes y usuarios que diariamente acuden a realizar trámites; este movimiento favorece directamente a los negocios ya establecidos y abre la puerta para la llegada de nuevas inversiones orientadas a la prestación de servicios, comercio y atención al público.

“La llegada de la nueva Unidad Administrativa Municipal está detonando un sólido eje de comercio y servicios en esta zona estratégica del municipio, ya hemos recibido inversionistas interesados en desarrollar nuevos proyectos que fortalezcan la actividad económica y la atención a la ciudadanía”, afirmó.

Explicó que esta vialidad, que conecta la carretera a Matehuala con Circuito Potosí y atraviesa una amplia zona habitacional del municipio, cuenta con condiciones privilegiadas para consolidarse como un corredor comercial de gran relevancia; y señaló que entre los proyectos analizados por inversionistas se contempla el desarrollo de espacios comerciales que permitan atender la creciente demanda de servicios derivada de la actividad administrativa y económica que se concentra en la zona, sumándose a equipamientos estratégicos como el Teatro y Centro Cultural de Soledad.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez continúa impulsando acciones que fortalecen el desarrollo económico, generan condiciones favorables para la inversión y acercan más oportunidades a las familias soledenses. El cambio que transforma al municipio avanza mediante proyectos integrales que promueven la generación de empleo, el crecimiento de los negocios locales y una mejor calidad de vida para la población.