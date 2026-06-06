DAN A CONOCER A LAS Y LOS GANADORES DEL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO 2026

* La ceremonia de premiación la presidirá el Gobernador Ricardo Gallardo a las 10:00horas del martes 9 de junio, en el gimnasio de la Universidad Politécnica.

El Comité Organizador del Premio Estatal de Periodismo y el Jurado Calificador dieron a conocer a los ganadores de la edición 2026 de este certamen, el cual registró una participación con un total de 733 trabajos recibidos en las diferentes modalidades.

El Comité Organizador del certamen está compuesto por Daysi Maribel López Sierra, titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado; David Eduardo Vázquez Salguero, presidente del Colegio de San Luis; Rosalba Medina Rivera, directora del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología; Héctor González Picazo, rector de la Universidad Intercultural y Néstor Eduardo Garza Álvarez, rector de la Universidad Politécnica.

Por su parte, la delicada tarea de evaluar los trabajos participantes recayó en Adrián Cuauhtémoc Tovar Fabián, presidente del Jurado y por los periodistas Raymundo Rocha Lozano, Georgina Salinas Peralta, Ma. Araceli Alvarado Castro y Gilberto Rodríguez Salas, quienes rigieron su análisis bajo estrictos criterios de calidad, rigor informativo e impacto social.

La ceremonia oficial de premiación se efectuará en punto de las 10:00 horas del próximo martes 9 de junio teniendo como sede las instalaciones del Gimnasio de la Universidad Politécnica, acto solemne que será presidido por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, para galardonar el compromiso y la excelencia de la prensa potosina.

Ellas y ellos son las ganadoras y ganadores:

En Noticia, primer lugar: Jorge Sánchez de El Mañana con “Violación en la UASLP”; segundo lugar: Ana Luisa Martín Rodríguez de Plano Informativo con “Gastos millonarios por compra de ropa interior en la UASLP”; tercer lugar: Daniel Ortiz de Pulso con “Nepotismo y aviadores del Bienestar”. 1

En Fotografía, primer lugar: Cristian Robledo de El Sol de San Luis con “Carretera 57, un peligro para quienes necesitan cruzar a pie”; segundo lugar: Vanesa Monserrat López Silva de Quadratín con “Aplauso desde la orilla”; tercer lugar: José Martin Fabián Becerra de San Luis al Minuto con “Un amigo no se abandona menos cuando está caído”.

En Reportaje, primer lugar: Kenia Anahí Figueroa Ramos de La Roja Mx con “Donde la vida y la muerte bailan al mismo son”; segundo lugar: “Ximena Jaqueline González García de Global Media con “Infancias en medio del conflicto”; tercer lugar: Rodrigo Martínez Torres de Código San Luis con “Proyecto Tacc; equinoterapia que transforma vidas en SLP”.

En Crónica, primer lugar: Lilia lozano de Quadratín con “Luto de mármol y aplausos descalzos: la marea blanca marcho por Sandra”; segundo lugar: David Gustavo Medrano de El Exprés con “Universitarios truenan contra directivos”; tercer lugar: Jazmín Ramírez García de La Alcatarilla con “Entre sombras rezos y pasos que duelen, el silencio habla en SLP”.

En Entrevista, primer lugar: Norma Oralia Cárdenas Cruz de Plano Informativo con “Una historia detrás del muro”; segundo lugar: Erick Alejandro Quintana de la Vega de Código San Luis con “Más de medio siglo entre zapatos y recuerdos: la historia del Muñiz”; tercer lugar: Claudia Jazmín Viramontes Cubillos de CN13 con “Esculpiendo pesadillas: Fernando Valdovinos”.

En Artículo de fondo, primer lugar: Erika Jaqueline Segura Álvarez de Plano Informativo con “UASLP: La crisis que no quiere entender”; segundo lugar: Blakely Morales Cruz de MG Radio con “El Realito: Historia de un contrato leonino”; tercer lugar: Carlos Alejandro Rubio Moreno de Astrolabio con “Las prisas electorales de Galindo”.

En Caricatura o Portada, primer lugar: Daniel Fernando Cerda Parra de Qué pachón con “Campaña amable”; segundo lugar: Esteban Alberto Maldonado Contreras de El Heraldo con “La transformación”; tercer lugar: Karlo Sayd Sauceda ahumada, de La Orquesta: “Matemáticas avanzadas para sobrevivir a un recorte de 186 millones de pesos”.

En Publicación o Programa de Difusión Cultural: primer lugar: Alberto González Hernández, de El Gran Diario de las Huastecas, por “La toreada de los diablos de Tanlajás: el origen”; segundo lugar: Vanessa Monserrat López Silva, de Quadratín , por “Entre letras y música, una voz: Malena Cruz”; tercer lugar Ana Guadalupe Silva Saldívar, de La Orquesta: “México no supo ver”.

En video, el primer lugar: Andrés González Lozano, NMás Televisa: “Fuerte incendio polímeros”, segundo lugar Juan Carlos Ventura Zavala, de El Sol de San Luis: “Coronelas de Peotillos siembran”; tercer lugar: Kenia Hernández González de Contrarréplica: “Explosión de gas en una lavandería deja a una familia sin patrimonio”.

En Audio: Andrea Rosales Castillo, de Plano Informativo: “El trono de cantera, sueños de grandeza, cubetas vacías y visitas fantasmales”, segundo lugar: Miriam Nayeli González Aguilar, Raza en la Noticia: “La vida de Juan en la central de abastos”; tercer lugar Patricia Calvillo Ramérez, MG Radio: “Carlos, a sus 72 años de edad, está a punto de graduarse de la preparatoria, gana concurso nacional de la Secretaría de Marina”.

En Difusión de la Ciencia y Tecnología Potosina, primer lugar: Carla Gabriela Hernández Moreno, NMás Televisa: “La luz como alternativa frente a bacterias resistentes”; segundo lugar: Jorge López, TV Azteca: “Vestigios perdidos de la edad de hielo: mega fauna bajo la huasteca potosina”; tercer lugar: Jesús Oswaldo Martínez Reyna, Canal 7: “Aprender haciendo: niñas y niños potosinos aprenden ciencia construyendo cohetes”.

En Equidad de Género: María del Rocío López Sánchez, de Milenio: “Embajadora artista Fenapo: rompiendo el silencio contra la discriminación”; segundo lugar: Nallely Yael González Gonzalez, de Pulso: “Parir tras las rejas”; tercer lugar: María Fernanda Martínez Durán, de El Candidato MX: “Más leyes, los mismos pendientes”.

En Periodismo Regional: primer lugar: José Esquivel Juárez, de Soledad en Línea: “Entre espinas y tradición el arte de la flor de sotol”; segundo lugar: Guadalupe Betzabeth Campos Rodríguez, de El Mañana Zona Media: “Chícharo dirige combate contra llamas forestales”, tercer lugar: Imelda Torres Chávez, de Libre portal de Noticias: “Playeras rojas”.

En Crónica Deportiva: primer lugar: Isabel Segura García de Quadratín: “Con Máscara y tapa”; segundo lugar: Natalia Catú Patiño, de Contrarréplica: “La Talacha, el oficio del futbol”; tercer lugar: Daniela López Delgado, de Tv Azteca: “Corriendo contra el pasado”.

Y el reconocimiento al Mérito Periodístico fue otorgado a Gertrudis Francisco Martínez García.