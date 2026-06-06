RICARDO GALLARDO IMPULSA MÁS CONECTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y BIENESTAR PARA SAN LUIS

* El Gobernador del Estado fortalece sin límites el crecimiento económico con mejores oportunidades y calidad de vida para las familias potosinas.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador del Estado, consolida a San Luis Potosí como una de las entidades con mayor dinamismo y proyección del país, esto con la reciente expansión de rutas aéreas de Volaris, incorporando cinco nuevas conexiones; con Monterrey, Guadalajara, Puerto Vallarta, Puebla y Chicago, lo que brinda confianza al sector privado en crecimiento económico, turístico y comercial.

Este avance se complementa con el fortalecimiento de la Feria Nacional Potosina (FENAPO), cuya preparación para la próxima edición es supervisada personalmente por el Gobernador Ricardo Gallardo. Las acciones de modernización incluyen la remodelación integral del Palenque, mejoras en su infraestructura, limpieza, iluminación y servicios, con el objetivo de consolidar a la Fenapo como la mejor feria de México.

De igual forma, los resultados de la estrategia de desarrollo del Gobernador del Estado también se reflejan en el Índice de Competitividad Estatal 2025 del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C (IMCO), donde San Luis Potosí avanzó seis posiciones para ubicarse en el lugar 12 a nivel nacional, destacando por su capacidad productiva, innovación y fortaleza económica.

En materia laboral, las políticas impulsadas por Ricardo Gallardo Cardona, en coordinación con la iniciativa privada, continúan generando beneficios para las y los trabajadores ya que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), San Luis Potosí se ubicó entre los estados con mayores incrementos salariales del país, registrando un crecimiento de 7.5 por ciento en las remuneraciones durante el último trimestre de 2025.

Finalmente, la más reciente encuesta nacional de Arias Consultores posiciona a San Luis Potosí entre los cinco mejores estados para vivir, visitar, invertir y desarrollarse en México, resultado del trabajo permanente encabezado por Ricardo Gallardo Cardona para construir un estado más competitivo, próspero y con mayores oportunidades para todas y todos los potosinos.