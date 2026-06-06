GOBIERNO ESTATAL IMPULSA FINANCIAMIENTO HISTÓRICO PARA EL CAMPO POTOSINO

• Impulsan nuevas oportunidades de financiamiento para fortalecer el desarrollo productivo y económico del campo potosino.

Como parte de la estrategia que impulsa el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer el desarrollo económico y ampliar las oportunidades para las familias potosinas, el Consejo del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (SIFIDE) autorizó una aportación de hasta siete millones de pesos para participar en el Programa de Inclusión Financiera de Población Prioritaria (PROIF), operado en coordinación con los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), consolidando un respaldo sin límites para el crecimiento del sector rural en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

Durante la Sesión Extraordinaria 01/26 del Consejo de SIFIDE se aprobó este importante acuerdo que permitirá, por primera vez en la entidad, participar en este esquema de financiamiento diseñado para ampliar el acceso al crédito de pequeños productores y empresas de los sectores agroalimentario, forestal, pesquero y rural. Gracias a esta aportación, los recursos estatales serán potenciados por FIRA hasta en 17 veces su valor, lo que permitirá generar una derrama crediticia estimada de 119 millones de pesos en beneficio de productores y unidades económicas de los 59 municipios del Estado.

Este mecanismo representa una herramienta estratégica para impulsar proyectos productivos, fortalecer cadenas de valor y ampliar las oportunidades de crecimiento en el campo potosino. Las y los beneficiarios podrán acceder a mejores condiciones de financiamiento, tasas de interés más competitivas, menores requisitos de garantías, mayor acceso al crédito formal e impulso a proyectos productivos del sector rural, fortaleciendo además la productividad y competitividad de las empresas del campo. Asimismo, contribuirá a reducir las barreras tradicionales que enfrentan agricultores, ganaderos, pescadores y productores rurales para acceder al financiamiento. Con esta acción, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la inclusión financiera, la inversión productiva y la generación de mejores oportunidades para las familias potosinas, reflejando el cambio que se vive y se siente mediante una apuesta estratégica para detonar el crecimiento del campo y generar un mayor impacto económico en las comunidades productivas de todo San Luis Potosí.