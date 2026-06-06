ESCUELAS PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLEDAD RECIBE HISTÓRICA TRANSFORMACIÓN

• La obra coordinada con el Gobierno Estatal, registra un importante progreso y brindará espacios más seguros, amplios y funcionales para alumnas y alumnos de la primaria “Francisco Murguía” y la secundaria “Filomeno Mata”.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, destaca el compromiso por una mejor educación para las y los niños y jóvenes del municipio, con escuelas adecuadas para su estudio e infraestructura histórica que cambia el panorama educativo y construye el futuro; en este sentido, informa del significativo avance en la construcción de seis nuevas aulas didácticas para la primaria “Francisco Murguía” y la secundaria “Filomeno Mata”, ubicadas en la Cabecera municipal.

Esta obra educativa más que se ejecuta en el municipio, beneficiará a otros más de mil 500 estudiantes con espacios más amplios, seguros y funcionales, resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE), y el Ayuntamiento de Soledad, subrayó el edil.

Agregó que las renovadas instalaciones muestran un progreso final en la edificación de los dos niveles proyectados, donde ya se observan las nuevas aulas prácticamente terminadas en su estructura principal, áreas de circulación, acabados interiores, instalación de mobiliario escolar y espacios que brindarán mejores condiciones para el aprendizaje; el proyecto contempla tres aulas en planta baja y tres más en el primer nivel, integradas por un módulo de escaleras que permitirá una operación eficiente y segura para la comunidad educativa.

Esta infraestructura ha sido posible con el apoyo del Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, quien impulsa un cambio profundo en materia educativa en Soledad, puntualizó, la momento de señalar que se contribuirá a atender las necesidades de una población escolar que supera los 800 alumnos de primaria en el turno matutino, y a más de 700 jóvenes de secundaria que comparten el edificio durante el turno vespertino, fortaleciendo el acceso a espacios dignos para la enseñanza y el desarrollo académico.

El fortalecimiento de la infraestructura educativa es una prioridad para la Administración Municipal, que trabaja de manera coordinada con el Gobierno del Estado para acercar más beneficios a las familias soledenses; estas nuevas aulas son muestra del cambio que transforma y del compromiso de seguir construyendo un Soledad con mejores oportunidades para la niñez y la juventud, mediante obras que impactan directamente en su desarrollo y futuro, finalizó.