AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD SE MANTIENE ALERTA ANTE PRESENCIA DE MÁS LLUVIA CON ACCIONES DE APOYO

– En las últimas 24 horas, se atendió la caída de dos árboles, se auxilió un vehículo varado en el Río Santiago y se presta apoyo en limpieza de aljibes, como parte del Plan de Emergencias.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez continúa desplegando acciones en favor de la ciudadanía afectada por las constantes lluvias, a través de las áreas de Protección Civil Municipal y Servicios Municipales, en diversas colonias, con el objetivo de restablecer vialidades y la cotidianidad de las familias, dando muestra de un gobierno que está cerca de su gente y consolidando el cambio que se vive, haciendo frente a las contingencias climatológicas.

Por indicaciones del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, personal operativo de Protección Civil mantiene el apoyo en la colonia Rivas Guillén, con labores de limpieza de aljibes que se contaminaron con agua pluvial, devolviendo a las familias espacios adecuados para el almacenamiento seguro. También, se prestó el apoyo, la noche de este viernes, a una familia que había quedado varada en su intento por ingresar al bulevar Río Santiago, a pesar de las restricciones; por fortuna, tanto su integridad como su vehículo fueron puestos a salvo.

Por su parte, cuadrillas de personas de Servicios Municipales implementaron una jornada de limpieza total en la colonia Valle de Cactus, luego de que en esa zona quedaran expuestas grandes cantidades de lodo y residuos sólidos, tras las lluvias del jueves. Con uso de herramientas adecuadas, se levantó toda la presencia de desechos, dejando la avenida Cactus nuevamente limpia y ordenada para la circulación de peatones y vehículos.

Por otra parte, en las últimas 24 horas, se atendió el reporte de dos árboles caídos en la calle Los Gómez en Rivas Guillén Quinto Plano, y en la colonia Cactus, incidentes que no provocaron daños patrimoniales y a las personas. Se realizaron las labores necesarias para liberar calles y banquetas y eliminar riesgos a la población de las zonas.

El titular de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia, advirtió la presencia de próximas lluvias ligeras y medianamente fuertes, por lo que pidió a la ciudadanía respetar indicaciones de las autoridades en cruces viales; reportar de inmediato cualquier situación de riesgo al 444 831-12-60, considerar acciones preventivas, como limpieza de alcantarillas, coladeras y sistema de drenaje domiciliarios, ya que esto garantiza menores afectaciones comunitarias.

El Ayuntamiento de Soledad reafirma la actuación responsable y permanente ante la temporada de lluvias en el municipio, mediante el Plan de Emergencias y con toda la disposición operativa para proteger el bienestar patrimonial y físico de las y los habitantes.