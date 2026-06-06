San Luis Capital comparte caso de éxito en Smart City Expo LATAM 2026

La Directora de Turismo Municipal, Claudia Lorena Peralta Antiga, representó al Ayuntamiento de San Luis Capital en uno de los encuentros más importantes de innovación, sostenibilidad y desarrollo urbano de América Latina.

La Directora de Turismo Municipal de San Luis Capital, Claudia Lorena Peralta Antiga, participó en la edición 2026 de Smart City Expo LATAM Congress, celebrada en Puebla, donde presentó el trabajo que realiza el Gobierno de la Capital en materia de turismo sostenible e innovación a través del Observatorio Turístico Municipal. La funcionaria formó parte del panel de experiencias exitosas organizado por la Asociación de Ciudades Capitales de México, en el que se expusieron proyectos reconocidos con el Distintivo a la Excelencia Municipal.

Durante su intervención, Claudia Peralta destacó que el Observatorio Turístico Municipal se ha consolidado como una herramienta estratégica para la toma de decisiones, al generar información e indicadores que permiten evaluar el impacto social, económico y ambiental de la actividad turística en San Luis Capital. Asimismo, compartió los avances en materia de sostenibilidad social del turismo y las acciones impulsadas por el Ayuntamiento para fortalecer el desarrollo ordenado e incluyente del sector.

Smart City Expo LATAM Congress reúne a gobiernos, organismos internacionales, empresas, instituciones académicas y especialistas que trabajan en la construcción de ciudades más sostenibles, seguras, conectadas e innovadoras. En esta edición participaron más de mil ciudades nacionales e internacionales, más de 300 alcaldes, 220 empresas, 320 ponentes, 8 mil 500 asistentes y más de 80 medios de comunicación.

La Directora de Turismo Municipal señaló que la presencia de San Luis Capital en foros internacionales de esta relevancia permite posicionar a la ciudad como un referente en buenas prácticas de gestión turística y desarrollo urbano. Además, reconoció el respaldo del Alcalde Enrique Galindo Ceballos para impulsar proyectos innovadores y garantizar que San Luis Capital tenga presencia en los espacios más importantes de intercambio de experiencias y conocimiento a nivel mundial.