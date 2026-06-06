Gobierno de la Capital fortalece estrategias de seguridad, movilidad y preservación patrimonial en el Centro Histórico de San Luis Capital

Se llevó a cabo la Décimo Cuarta Sesión del Consejo de Seguridad del Centro, donde se destacaron resultados operativos contra generadores de incidencia delictiva y avances del programa Centro Histórico Corazón de San Luis.

Como parte del trabajo transversal que impulsa el Gobierno de la Capital para fortalecer la seguridad, la movilidad, el orden urbano y la preservación del patrimonio histórico, se llevó a cabo la Décimo Cuarta Sesión del Consejo de Seguridad del Centro Histórico.

Durante la sesión, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Comisario Juan Antonio Villa Gutiérrez, presentó los resultados más relevantes en materia de seguridad pública, destacando la detención de personas generadoras de incidencia delictiva relacionadas con robo a transeúnte, robo a comercio y delitos contra la salud en la zona centro de la ciudad.

Informó que, derivado de trabajos de inteligencia social y de campo, la corporación logró identificar y asegurar a una persona dedicada al robo a transeúnte que había ampliado su actividad criminal mediante la participación de otros individuos para la comisión de actos ilícitos. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que obtuvo su vinculación a proceso.

En la sesión se dieron a conocer los avances del programa Centro Histórico Corazón de San Luis, impulsado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, estrategia integral orientada al fortalecimiento de este importante sector de la Capital.

Por su parte, Jesús Becerra, titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, expuso las acciones emprendidas para la conservación del patrimonio histórico y la protección de la zona de monumentos, en apego a los perímetros de protección reconocidos por organismos especializados y autoridades competentes.

Durante la reunión también se presentó el programa general de trabajo que contempla acciones de alumbrado táctico, ordenamiento vial, movilidad, modernización de señalética, seguridad y mantenimiento de espacios públicos, esfuerzos que se desarrollan de manera coordinada.

Con estas acciones, el Gobierno de la Capital reafirma su compromiso de fortalecer la seguridad, preservar el patrimonio histórico y mejorar la calidad de vida de quienes habitan, trabajan y visitan el Centro Histórico de San Luis Capital.