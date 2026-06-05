RESPONDE GOBIERNO DE SOLEDAD CON ACCIONES INMEDIATAS ANTE LAS FUERTES LLUVIAS REGISTRADAS

* El Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz activó de inmediato el Plan de Emergencia por Lluvias; cuadrillas municipales trabajaron durante toda la madrugada y restablecieron la circulación en los puntos atendidos antes del amanecer.

* Áreas que históricamente eran inundables, hoy, mostraron afectaciones menores a la ciudadanía, en zonas como Privadas de la Hacienda, Cactusy San Jorge.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, ordenó la inmediata activación del Plan de Emergencia por Lluvias ante las intensas precipitaciones registradas durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes, dispositivo que continúa vigente para prevenir riesgos y proteger a las familias soledenses; la rápida movilización de cuadrillas municipales, sumada al funcionamiento de los nuevos colectores pluviales y de la infraestructura hidráulica en proceso en sectores como San Jorge, Privadas y Quintas de la Hacienda, permitió que las afectaciones fueran temporales y que, antes del amanecer, las vialidades se encontraran nuevamente transitables.

Desde las primeras horas de la contingencia, cuadrillas de Servicios Municipales, Infraestructura Municipal y personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) realizaron labores ininterrumpidas de desazolve, limpieza, destaponamiento de drenajes y retiro de residuos en sectores como Cactus y Privadas de la Hacienda, concluyendo los trabajos alrededor de las 6 de la mañana permitiendo liberar las vialidades que resultaron afectadas por la acumulación de agua, para garantizar la movilidad y seguridad de las familias soledenses.

El Alcalde destacó que la coordinación entre las distintas áreas operativas permitió atender de manera oportuna los puntos con acumulación de agua, mientras que la Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de la Guardia Civil Municipal mantuvo monitoreo permanente durante toda la madrugada y confirmó que las vialidades afectadas fueron liberadas conforme avanzaron las labores de desfogue. Asimismo, se desplegó un operativo especial de vigilancia y prevención en puntos como Villas de San Lorenzo, Genovevo Rivas Guillén, San Luis I, Privadas de la Hacienda, Acceso Norte, Puente Naranja y diversos cruces del Circuito Interior Río Santiago, con presencia de elementos para orientar a conductores y salvaguardar a la población.

Por instrucciones del Alcalde, este viernes continúan los trabajos preventivos a cargo de las áreas municipales y SEDUVOP con equipo especializado en colonias como Cactus, Valle de Cactus, Quintas de la Hacienda y Privadas de la Hacienda, donde cuadrillas municipales realizan desazolve, limpieza profunda y retiro de basura acumulada en calles y alcantarillas para evitar nuevos taponamientos, ante el pronóstico de más lluvias para las próximas horas. “Nuestro compromiso es permanecer cerca de las familias y actuar de manera inmediata ante cualquier situación que pudiera afectar su bienestar; seguimos trabajando, monitoreando y previniendo para proteger a la población”, expresó Juan Manuel Navarro Muñiz.

El Gobierno Municipal exhortó a la ciudadanía a no intentar cruzar con vehículos por zonas con encharcamientos o corrientes de agua, mantenerse atenta a los avisos oficiales y utilizar rutas alternas cuando sea necesario; además, recordó que el plan de emergencia permanece activo de forma permanente y puso a disposición de la población el número de Seguridad Vial y Movilidad 444 854 7808 para reportes o solicitudes de apoyo. Con acciones coordinadas y cercanas a la gente, el cambio que impulsa el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, fortalece la capacidad de respuesta y prevención para proteger a las familias de Soledad.