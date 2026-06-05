Últimos días para participar en el Premio Municipal de Literatura 2026

● La convocatoria cierra el próximo 12 de junio; podrán participar escritores y escritoras en las categorías de cuento, poesía y ensayo.

La Dirección de Cultura Municipal del Gobierno de la Capital invita a la comunidad literaria, así como a las y los creadores interesados en las letras, a participar en el Premio Municipal de Literatura 2026, cuya convocatoria permanecerá abierta únicamente hasta el próximo 12 de junio.

Este importante certamen busca impulsar la creación literaria, reconocer el talento de las y los escritores y fortalecer la vida cultural de San Luis Potosí a través de tres categorías que rinden homenaje a destacadas figuras de la literatura potosina: cuento “Raquel Banda Farfán”, poesía “Félix Dauajare Torres” y ensayo “Joaquín Antonio Peñalosa”.

El Director de Cultura Municipal, Martín Juárez Córdova, hizo un llamado a las y los escritores potosinos para que aprovechen esta oportunidad de compartir su obra y formar parte de uno de los reconocimientos literarios más importantes del municipio.

«La literatura es una de las expresiones más valiosas de nuestra identidad cultural. A través de este premio buscamos reconocer el talento de quienes, con su creatividad y sensibilidad, enriquecen el pensamiento, la memoria y el patrimonio cultural de San Luis Potosí. Invitamos a todas y todos los interesados a participar y a presentar sus trabajos antes del cierre de la convocatoria», expresó.

La convocatoria representa una oportunidad para que autoras y autores den a conocer su trabajo, contribuyan al fortalecimiento de la creación literaria local y formen parte de una tradición que promueve la reflexión, la creatividad y el diálogo cultural.

La Dirección de Cultura Municipal reiteró la invitación a quienes aún no han concluido su proceso de inscripción para que aprovechen los últimos días de recepción de trabajos y consulten cuidadosamente las bases establecidas para cada categoría.

Las personas interesadas pueden conocer todos los requisitos, lineamientos y detalles de participación a través de las redes sociales oficiales de la Dirección de Cultura Municipal en Facebook.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de San Luis Potosí, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, reafirma su compromiso con el impulso al arte, la cultura y el desarrollo de nuevos talentos literarios, fortaleciendo espacios que fomentan la creación, la difusión de las letras y el acceso de la ciudadanía a una vida cultural cada vez más activa y participativa.