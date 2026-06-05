Convoca el Ayuntamiento de San Luis Potosí al Premio Municipal de las Juventudes 2026

Por instrucción del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, la convocatoria queda abierta formalmente a partir de su publicación en la Gaceta Municipal.

El Director de Atención a las Juventudes, Juan Ramón López Serna, invitó a registrarse a las personas de entre 12 y 29 años; el plazo de recepción vence el próximo 24 de junio.

Se otorgará un estímulo económico de $20,000.00 pesos en efectivo para el perfil ganador de cada una de las siete distinciones oficiales.

Con el objetivo de reconocer, incentivar y galardonar el talento, la dedicación y las aportaciones de las y los jóvenes potosinos hacia su comunidad, el Gobierno de la Capital, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, presentó de manera oficial la convocatoria pública abierta para el “Premio Municipal de las Juventudes 2026”.

A través de la Secretaría de Bienestar Municipal, dirigida por Edmundo Torrescano Medina, y de manera transversal con la Dirección de Atención a las Juventudes, este certamen busca visibilizar a quienes de forma individual o colectiva destacan en actividades que generen un impacto benéfico y sirvan de ejemplo para las nuevas generaciones del municipio.

Al respecto, el titular de la Dirección de Atención a las Juventudes, Juan Ramón López Serna, declaró que para la administración del alcalde Enrique Galindo es una prioridad absoluta impulsar políticas públicas de inclusión y desarrollo social, donde el esfuerzo de las juventudes se convierta en una verdadera Garantía de Bienestar. Destacó que en esta edición se mantiene un fuerte compromiso con el reconocimiento al mérito formativo, social y emprendedor de la juventud potosina.

López Serna detalló que la convocatoria está dirigida a personas de nacionalidad mexicana que tengan entre 12 y 29 años de edad al momento de su inscripción, y que cuenten con una residencia efectiva en el municipio de San Luis Potosí no menor a dos años. Asimismo, subrayó que el registro está abierto no solo para personas físicas, sino también para personas morales, colectivos o asociaciones civiles integradas en su totalidad por jóvenes.

El funcionario municipal informó que, para esta edición, el Ayuntamiento de la Capital entregará un estímulo económico consistente en $20,000.00 pesos en efectivo más un reconocimiento oficial para una sola persona física o moral por cada una de las siete distinciones establecidas:

**Mérito académico** **Mérito deportivo** **Innovación emprendedora** **Mérito artístico y cultural** **Mérito a la acción social** **Protección al medio ambiente** **Mérito en Derechos Humanos**

El titular de la dependencia enfatizó que la fecha límite para la entrega de expedientes físicos y propuestas de candidaturas es el miércoles **24 de junio de 2026**. Los documentos requeridos —entre ellos el formato oficial, identificación vigente, acta de nacimiento, CURP y un currículum vitae con evidencias físicas o electrónicas de su trayectoria— se recibirán en días hábiles en las oficinas de la Dirección de Atención a las Juventudes (Planta Alta del CDC Progreso, Av. Salk #1155), en la Secretaría de Bienestar Municipal (UAM), así como en las oficinas delegacionales de Bocas y La Pila.

Finalmente, Juan Ramón López Serna precisó que la evaluación y dictamen de los expedientes estará a cargo del Jurado Calificador integrado por la Comisión Permanente de Cultura, Recreación, Deporte y Juventud del Cabildo capitalino, garantizando total imparcialidad, transparencia y objetividad en el proceso. Los resultados oficiales se darán a conocer el próximo 3 de agosto de 2026, para dar paso a la ceremonia de premiación que encabezará el alcalde Enrique Galindo Ceballos durante la primera quincena de ese mismo mes.

Las y los interesados pueden consultar las bases completas y descargar los formatos oficiales de registro a través del enlace del micrositio gubernamental: (https://sitio.sanluis.gob.mx/SanLuisPotoSi/PremioMunicipaldelasJuventudes26).