PROTECCIÓN CIVIL DE SOLEDAD REFUERZA OPERATIVO POR LLUVIAS Y APOYO A LA POBLACIÓN

* Con 25 elementos desplegados y todas las unidades operativas en servicio, el municipio reforzó acciones preventivas y de auxilio ante el pronóstico de más lluvias.

El Sistema Municipal de Protección Civil de Soledad de Graciano Sánchez mantiene activo un operativo permanente de monitoreo, prevención y atención a la población tras las intensas lluvias atípicas registradas durante la noche y madrugada de este viernes, que provocaron acumulaciones extraordinarias de agua en distintos sectores del municipio. Por instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, desde las primeras horas se desplegaron 25 elementos y la totalidad de las unidades operativas para atender reportes ciudadanos, supervisar puntos de riesgo y brindar apoyo inmediato a las familias afectadas, reafirmando un gobierno cercano que escucha y responde ante cualquier emergencia.

El director de la corporación, Martín Bravo Galicia, informó que durante la contingencia se atendieron cuatro reportes de caída de árboles en la primaria Primero de Mayo, Fracción Rivera, Negrete y la colonia Cactus, donde uno de ellos cayó sobre un vehículo estacionado sin generar daños mayores, debido a la protección de una jardinera cercana.

Asimismo se informó que las lluvias registradas generaron acumulaciones de hasta 50 centímetros de agua en algunos sectores, por lo que se realizaron labores de desfogue y vigilancia en puntos con encharcamientos como Quintas de la Hacienda, Cactus, San Lorenzo, Rivas Guillén, Agaves y la calle Santander, apoyados con equipo especializado tipo vactor gestionado por el Gobierno Municipal, para agilizar la reducción de niveles de agua; al amanecer, la mayoría de los sectores monitoreados presentaban condiciones estables y niveles por debajo de banquetas, permitiendo restablecer la circulación y disminuir riesgos para la población.

“Actualmente, cuadrillas municipales mantienen labores de limpieza, retiro de lodo y saneamiento de aljibes contaminados por el ingreso de agua pluvial, además de brindar apoyo directo a familias cuyas viviendas registraron afectaciones menores en cocheras y patios, y de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, se prevén lluvias fuertes y posibles tormentas eléctricas durante los próximos días, por lo que el monitoreo en zonas de riesgo y las acciones preventivas continuarán de manera permanente”, precisó.

Señaló que, por la mañana, hizo un recorrido por la zona oriente en las colonias Quintas de la Hacienda y Cactus, en conjunto con la coordinadora estatal de Protección Civil, Nadia Ochoa Limón, con quien se reafirmaron acciones de colaboración y una actuación efectiva y pronta ante cualquier hecho que ponga en riesgo a la ciudadanía. Se visitó un Jardín de Niños de la zona y se verificaron afectaciones al plantel, acordando atención a diversas circunstancias generadas por la lluvia.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de actuar con cercanía, prontitud y responsabilidad para proteger a la población, reafirmando que el cambio que transforma se refleja en una atención inmediata a las necesidades de las familias y en una respuesta permanente ante fenómenos meteorológicos que pudieran representar algún riesgo.