GOBIERNO ESTATAL E INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL GARANTIZAN PROCESO ELECTORAL EN ORDEN

• Con la llegada de la nueva Vocal Ejecutiva en la entidad, Patricia Santos Quevedo, refrendó su compromiso de colaborar en un marco de civilidad política.

Con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para mantener condiciones de estabilidad, respeto institucional y participación ciudadana, el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, sostuvo una reunión de trabajo con la nueva Vocal Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí, Patricia Santos Quevedo, para fortalecer los mecanismos de colaboración rumbo al proceso electoral de 2027.

Durante el encuentro, coincidieron en la importancia de preservar un clima de respeto y legalidad, como lo ha instruido el Mandatario Estatal, que permita a las y los potosinos ejercer su derecho al voto con confianza. Este trabajo conjunto impulsa sin límites procesos electorales ordenados y con plena certeza para la población.

Asimismo, se acordó mantener reuniones de coordinación durante los próximos meses para atender oportunamente los retos del proceso electoral. Esta colaboración institucional consolida el cambio que se vive y se siente mediante una participación democrática fortalecida, donde prevalecen la civilidad, la transparencia y el respeto a la voluntad ciudadana.