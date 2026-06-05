MÉXICO EVALÚA CONSTATA DISMINUCIÓN DE VIOLENCIA LETAL EN S.L.P.

• Estudio de la organización no gubernamental ratifica la eficacia de la estrategia integral de seguridad del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Como resultado de la estrategia integral de seguridad pública que impulsa el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí se consolidó como el estado que mayor disminución registró en hechos de violencia letal durante el primer cuatrimestre del 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con estudio elaborado por la organización no gubernamental México Evalúa.

De acuerdo con el análisis de la ONG, el homicidio doloso experimentó una histórica caída del 81 por ciento, seguido por una disminución del 77 por ciento en el número de personas desaparecidas o no localizadas, una baja del 49 por ciento en el delito de feminicidio y un decremento de 19 puntos porcentuales en lo que respecta al homicidio culposo.

Estos resultados se traducen en una reducción de la tasa de hechos delictivos graves por cada cien mil habitantes durante los primeros cuatro meses del presente año, situando dicho indicador en 0.6 para homicidio doloso; 0.5 en personas desaparecidas o no localizadas; 0.10 en feminicidios y 4.4 en homicidio culposo. Con estas cifras San Luis Potosí se posiciona con las tasas más bajas de violencia letal en todo el país, superado sólo por el estado de Yucatán.

Este panorama ratifica la tendencia de disminución gradual y constante que la entidad ha venido registrando gracias al despliegue operativo y preventivo del Gobierno del Estado, el cual se sostiene en acciones como el fortalecimiento de la Guardia Civil Estatal, la inversión sin precedentes en infraestructura de videovigilancia y arcos de seguridad, el equipamiento de última tecnología para los cuerpos policiacos, una estrecha coordinación con las fuerzas federales, además de una visión integral que ataca las causas de la delincuencia mediante la entrega de apoyos sociales y oportunidades de desarrollo para la juventud potosina.