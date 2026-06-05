GOBIERNO ESTATAL GARANTIZA SUMINISTRO DE AGUA CON MÁS DE 29 MILLONES DE LITROS EN MAYO

• Distribuyó mediante camiones cisternas para mitigar el desabasto causado por fallas del organismo operador Interapas.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de asegurar que el recurso hídrico no falte en los hogares potosinos durante la temporada de calor, la Comisión Estatal del Agua (CEA) mantuvo el suministro gratuito de agua, distribuyendo un total de 29 millones 700 mil litros. Este esfuerzo interviene directamente en las colonias de la zona metropolitana que resienten la falta de servicio regular, derivado de las constantes averías en los pozos y las redes de distribución que administra el organismo operador Interapas.

La respuesta operativa permitió el despliegue diario de camiones cisterna con capacidad de 20 mil litros cada uno, alcanzando un promedio de 50 servicios al día. Esta labor coordinada se traduce en un desarrollo sin límites para las y los beneficiarios, ya que el abasto continuo frena el rezago social y reactiva las actividades cotidianas.

El titular de la Comisión, Pascual Martínez Sánchez, detalló que este despliegue refleja el cambio que se vive a través de una atención directa y sin costo que alivia la economía de las familias. Las tareas de apoyo domiciliario continuarán vigentes en toda la zona conurbada, asegurando la tranquilidad de la población.