Senado de EU aprueba 70 mil millones de dólares adicionales para ICE

Reuters.- El Senado de Estados Unidos concedió al presidente Donald Trump una victoria en la madrugada del viernes al aprobar un proyecto de ley que dotaría al Departamento de Seguridad Nacional de 70 mil millones de dólares adicionales para la aplicación de las leyes de migración, y lo remitió a la Cámara de Representantes para su examen final.

El Senado votó 52 a 47 a favor de aprobar la legislación, sin el apoyo de los demócratas y sin ninguna disposición para prohibir un fondo de mil 800 millones de dólares «contra la instrumentalización» que podría compensar a los aliados políticos de Trump por las acusaciones de que el gobierno los maltrató. Un republicano votó en contra del proyecto de ley.

El líder republicano del Senado, John Thune, dijo que el fondo era un «asunto zanjado», y citó el testimonio ante el Congreso del fiscal general en funciones, Todd Blanche, esta semana, en el que afirmó que el Departamento de Justicia no seguiría adelante con él, aunque los demócratas han señalado que su palabra no era suficiente.

Posteriormente, Trump dijo que tenía la intención de nominar a Blanche para dirigir el Departamento de Justicia, una medida que requeriría la confirmación del Senado. Thune ha indicado que podría ser una batalla difícil conseguir que el Senado apruebe dicha nominación.

«Me cuesta mucho creer que vayan a presentar a alguien que se sentó ante una comisión de la Cámara de Representantes e hizo declaraciones definitivas al respecto y que, de alguna manera, de repente dé un giro de 180 grados y se retracte de ellas», declaró Thune a la prensa. «No creo que eso vaya a suceder».

No obstante, el propio Trump dijo el miércoles dijo a los periodistas: «Me encanta. Creo que es muy importante».

Fondos adicionales para la ofensiva de deportaciones

Los republicanos acusan a los demócratas de «retirar el financiamiento» al Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y a la Patrulla Fronteriza, a pesar de que estas agencias cuentan con un total de 100 mil millones de dólares en fondos no gastados que formaban parte de un paquete de gasto más amplio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aprobado el año pasado por los republicanos, que controlan el Congreso.

No se espera que la Cámara de Representantes aborde la medida antes de la próxima semana.

Esos 70 mil millones de dólares ayudarían a financiar la controvertida represión de Trump contra la deportación de migrantes durante los próximos tres años y se sumarían a los cerca de 100 mil millones de dólares de fondos no gastados del Departamento de Seguridad Nacional destinados a la aplicación de la ley, aprobados el año pasado por los republicanos, que controlan el Congreso.

El fondo, que según los críticos permitiría a Trump utilizar el dinero de los contribuyentes para compensar a sus aliados políticos, ya ha sido suspendido por la Casa Blanca y el Departamento de Justicia ante la feroz oposición de los republicanos del Senado.

Gran parte del largo debate del jueves sobre el proyecto de ley de financiamiento del ICE se vio eclipsado por los esfuerzos de los demócratas, y de algunos republicanos, por introducir disposiciones ajenas a la migración.

Esas propuestas giraban en torno a la prohibición del uso de fondos federales e incluso de donaciones privadas para construir el lujoso salón de baile de 8 mil 361 metros cuadrados en los terrenos de la Casa Blanca que Trump desea.

Los senadores también debatieron disposiciones que ilegalizarían el uso de fondos federales para el fondo «contra la instrumentalización». Ninguna de esas enmiendas fue aprobada.

Con información de Latin Us