GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD DETIENE A PAREJA CON ALTO ANTECEDENTE DELICTIVO; SE LES ASEGURÓ 50 CAJETILLAS DE CIGARROS 

– Les fue asegurada una mochila con 50 cajetillas de cigarros, además de quedar bajo resguardo de UAVI una niña de 9 años de edad.

– El sujeto detenido cuenta con 32 antecedentes por robos a comercio y delitos por portación de arma. Quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

La Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, informa que se llevó a cabo la detención de Ricardo “N” y Tatiana “N” por su posible participación en delitos cometidos contra servidores públicos, quienes además resultaron ser objetivos criminales al contar con antecedentes delictivos por robo a tiendas de conveniencia.

Su detención derivó de los recorridos de seguridad y vigilancia implementados en la colonia Las Palmas, donde oficiales municipales detectaron a una pareja con una menor de edad, sosteniendo una discusión que alteraba el orden público. Por lo cual los agentes intervinieron, para informarles que su conducta constituía a una falta administrativa, sin embargo, ambas personas mantuvieron su actitud hostil y ofensiva, agrediendo físicamente a uno de los oficiales durante su actuación policial

Conforme a los protocolos, se les realizó una inspección preventiva, localizándole a Ricardo “N”, 50 cajetillas de cigarros de diversas marcas en su mochila. Al cuestionarle sobre el origen de la mercancía, confesó haberlas sustraído de una tienda de conveniencia, ya que no pudo acreditar su compra.

Por todo lo anterior, Ricardo “N” y Tatiana “N”, ambos de 33 años de edad, fueron informados que para el adecuado desarrollo de las indagatorias correspondientes, quedarían detenidos por el probable delito contra servidores públicos, quedando aseguradas las 50 cajetillas de cigarros y la mochila, para ser presentados ante la autoridad investigadora.

Por otro lado, la menor de edad de 9 años de edad, quedó bajo resguardo de la Unidad Especializada para la Atención de la Violencia Familiar y de Género (UAVI), para realizar los trámites que garanticen salvaguardar el bienestar físico y emocional de la menor.

Cabe precisar que el detenido cuenta con múltiples antecedentes de detenciones por portación de arma prohibida y robo a tiendas de conveniencia, por lo que es considerado una persona presuntamente generadora de incidencias delictivas en la zona metropolitana